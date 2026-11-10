Villa Pehuenia Moquehue promocionó sus atractivos turísticos en Córdoba durante el encuentro organizado por la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (ACAV), que se desarrolló del viernes 6 al domingo 8 de noviembre. La delegación neuquina presentó sus propuestas de naturaleza, actividades al aire libre y gastronomía de montaña ante agencias de viajes y potenciales visitantes.

La representación estuvo a cargo de Silvana Zabala, directora de Turismo de la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue, y Wanda Kerekovic, gerente del Ente de Promoción Turística de Villa Pehuenia Moquehue (EPROTUR). La localidad compartió el espacio de promoción con NeuquenTur y otros destinos provinciales, como Caviahue-Copahue y Villa La Angostura.

La participación tuvo dos objetivos: acercar la oferta turística a quienes están planificando sus próximas vacaciones y generar vínculos comerciales con agencias que puedan incorporar el destino a sus paquetes de viaje.

Villa Pehuenia Moquehue despertó interés entre los viajeros

La actividad del encuentro se dividió en dos etapas. El viernes estuvo destinado a agencias de viajes y profesionales del sector turístico, mientras que el sábado y el domingo el espacio abrió sus puertas al público general.

Por el stand pasaron visitantes de Córdoba, Rosario, Montevideo y Salta, entre otros puntos. Según la delegación, hubo consultas de familias y parejas interesadas en conocer las alternativas para viajar a la Patagonia.

Las preguntas estuvieron relacionadas principalmente con cómo llegar a Villa Pehuenia Moquehue, qué rutas utilizar, qué actividades realizar y dónde encontrar propuestas gastronómicas.

"Escuchaba por todos lados Villa Pehuenia Moquehue", contó Silvana Zabala al referirse a la repercusión que tuvo el destino durante las jornadas.

La gastronomía con piñón fue uno de los atractivos del stand

La presentación combinó folletos turísticos, fotografías y videos con una propuesta gastronómica vinculada a la identidad de la localidad: galletitas elaboradas con harina de piñón, obtenida de la semilla del pehuén.

El producto permitió acercar a los visitantes uno de los sabores característicos de la región y mostrar que la experiencia turística en Villa Pehuenia Moquehue también está relacionada con su patrimonio gastronómico.

Además, durante el encuentro se difundió la próxima edición de la Fiesta del Chef, prevista para los días 7, 8 y 9 de mayo.

Las agencias de viajes podrían sumar el destino a sus propuestas

Uno de los resultados comerciales de la participación fue el contacto con una agencia de viajes que ya incorporó a Villa Pehuenia Moquehue entre sus alternativas turísticas.

También se establecieron vínculos con agencias mayoristas para avanzar en la elaboración de recorridos que integren distintos destinos de Neuquén.

La posibilidad de articular propuestas entre localidades puede ampliar la oferta para los viajeros, que tienen la alternativa de combinar diferentes paisajes, actividades y experiencias durante una misma estadía en la provincia.

La agenda de promoción continuará en Brasil y Chile

La participación en Córdoba forma parte de una estrategia de promoción turística que tendrá nuevas escalas internacionales durante noviembre y diciembre.

La próxima actividad será Festuris, en Gramado, Brasil, del 12 al 15 de noviembre, una de las ferias de turismo más importantes de la región. En diciembre, Villa Pehuenia Moquehue participará de Viaja Fest, en Concepción, Chile.

Estos encuentros permitirán continuar difundiendo los atractivos de la localidad y ampliar los contactos con operadores turísticos de mercados que pueden aportar visitantes durante la temporada de verano.

La estrategia apunta a posicionar a Villa Pehuenia Moquehue no solamente por sus paisajes cordilleranos, sino también por sus experiencias recreativas, su gastronomía y su identidad vinculada al pehuén.

Por qué Córdoba es un mercado de interés para Neuquén

La presencia en Córdoba tiene un componente estratégico: el público de esa provincia representa un mercado de interés para los destinos patagónicos, especialmente durante la planificación de las vacaciones de verano.

En este contexto, las consultas sobre accesos, rutas, alojamiento y actividades permiten identificar qué información necesitan los potenciales turistas antes de elegir un destino.

Para Villa Pehuenia Moquehue, el desafío es convertir ese interés inicial en consultas, reservas y visitas concretas. La articulación con agencias de viajes puede contribuir a ese objetivo, especialmente mediante paquetes que integren diferentes localidades neuquinas.

La localidad cuenta, además, con un diferencial gastronómico reconocido. En 2018 fue declarada Capital de la Gastronomía Neuquina mediante la Ley Provincial 3093, un reconocimiento que refuerza la importancia de la cocina regional dentro de su propuesta turística.