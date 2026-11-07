El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado 6 de noviembre una jornada con predominio de cielo despejado en distintas regiones de Neuquén. Las temperaturas tendrán diferencias importantes: la máxima llegará a 23°C en Neuquén capital, mientras que la mínima será de apenas 1°C en San Martín de los Andes.

El buen tiempo se extenderá también a Zapala y Chos Malal, aunque las primeras horas del día tendrán temperaturas bajas en buena parte del territorio provincial.

La jornada presentará condiciones favorables para las actividades al aire libre, con tardes templadas y mañanas frescas. El comportamiento del viento y las diferencias térmicas serán los principales aspectos a tener en cuenta.

Neuquén capital tendrá una máxima de 23 grados

En la ciudad de Neuquén, el sábado comenzará con cielo despejado y una temperatura de 10°C durante la madrugada. Por la mañana, el termómetro marcará 13°C, con viento del sudoeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde se alcanzará la máxima prevista para la jornada: 23°C, con cielo despejado y viento del noreste de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche continuará el cielo despejado. La temperatura descenderá a 20°C y el viento soplará desde el noroeste.

Cómo estará el tiempo en el interior de Neuquén

Las condiciones serán mayormente estables en las localidades del interior provincial, aunque habrá diferencias en las temperaturas mínimas y máximas.

Zapala: una tarde de 20 grados

En Zapala, la madrugada comenzará con cielo despejado y una temperatura de 5°C. Durante la mañana el registro llegará a 9°C.

Por la tarde se espera una máxima de 20°C, acompañada por viento del sudoeste. Durante la noche, la temperatura descenderá a 17°C y se mantendrá el cielo despejado.

San Martín de los Andes tendrá la madrugada más fría

La localidad cordillerana registrará la temperatura mínima más baja entre las ciudades mencionadas. Durante la madrugada se esperan apenas 1°C, con algo de nubosidad.

Por la mañana el cielo estará despejado y la temperatura llegará a 7°C. Durante la tarde se alcanzará una máxima de 18°C, mientras que por la noche el termómetro descenderá a 12°C.

La amplitud entre las temperaturas de las primeras horas y las de la tarde marcará el comportamiento de la jornada.

Chos Malal: cielo despejado y una máxima de 17 grados

En Chos Malal, el sábado comenzará con cielo despejado y una temperatura de 3°C durante la madrugada.

Por la mañana se esperan 7°C, mientras que durante la tarde el termómetro alcanzará los 17°C. Hacia la noche se prevén 14°C, con cielo despejado durante toda la jornada.