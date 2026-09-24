El temporal que afecta a Neuquén desde comienzos de semana tendrá continuidad este jueves 24 de septiembre, con lluvias persistentes, nevadas en sectores altos de la cordillera y fuertes vientos en distintas regiones de la provincia. Aunque se espera una mejora gradual hacia la noche, las primeras horas de la jornada seguirán marcadas por condiciones adversas y alertas meteorológicas vigentes emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las zonas cordilleranas permanecen bajo los niveles más elevados de advertencia por precipitaciones, mientras que en el centro y norte neuquino también continuarán las lluvias y las ráfagas intensas.

Según el SMN, los acumulados de lluvia en sectores de la cordillera podrían superar ampliamente los valores habituales para esta época del año, en un contexto de suelos saturados por las precipitaciones registradas durante las últimas semanas. Las autoridades provinciales mantienen el monitoreo permanente de rutas, cursos de agua y zonas vulnerables ante posibles deslizamientos o crecidas repentinas.

Neuquén capital: viento persistente y mejora gradual

La capital neuquina tendrá una jornada inestable, con cielo mayormente cubierto y períodos ventosos durante la mañana. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, las ráfagas seguirán siendo protagonistas durante las primeras horas del día. Con el correr de la tarde, las condiciones tenderán a mejorar y el viento comenzará a perder intensidad.

Zapala: lluvias aisladas y ráfagas fuertes durante la mañana

En Zapala continuará el tiempo desapacible. La ciudad permanece dentro de las áreas alcanzadas por alertas meteorológicas de menor intensidad respecto de la cordillera, pero igualmente se prevén lluvias intermitentes y viento fuerte durante gran parte de la mañana. Hacia la tarde las precipitaciones tenderán a disminuir y el cielo continuará mayormente nublado.

Chos Malal: el norte cordillerano seguirá bajo vigilancia

La región norte de la cordillera neuquina afrontará una de las situaciones más complejas de la jornada. Sectores cordilleranos de Chos Malal y áreas cercanas permanecerán bajo alertas por lluvias intensas y viento, con acumulados importantes y condiciones que podrían afectar la transitabilidad en rutas de montaña. La mejora recién comenzaría a percibirse durante la noche.

San Martín de los Andes: continúan las lluvias intensas

La localidad lacustre seguirá siendo uno de los puntos más afectados por el temporal. Durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias persistentes, con momentos de intensidad fuerte y ráfagas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora. En sectores elevados de la cordillera no se descartan nevadas. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantengan las alertas.

Villa La Angostura: sigue el alerta en la zona de los Lagos

Villa La Angostura permanecerá bajo condiciones meteorológicas adversas durante buena parte del jueves. Las lluvias continuarán siendo abundantes durante la mañana y podrían acumular registros significativos antes de comenzar a disminuir hacia la noche. La combinación de precipitaciones, viento y suelos saturados mantiene elevado el riesgo de complicaciones en caminos y rutas de la región.

La expectativa de los organismos meteorológicos y de emergencia es que el fenómeno empiece a perder intensidad entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Sin embargo, recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, respetar las restricciones de circulación vigentes y evitar actividades al aire libre en las zonas alcanzadas por las alertas.