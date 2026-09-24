Restablecieron el servicio eléctrico en el Norte neuquino luego de más de una hora a oscuras: qué pasó

El suministro eléctrico quedó restablecido durante la noche de este miércoles en las localidades del Norte neuquino, luego de un corte general que afectó a miles de vecinos en medio de la alerta roja por condiciones meteorológicas adversas que rige en gran parte de la provincia.

Según informó el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), a las 21:08 se normalizó la salida de 132 kilovoltios hacia Puesto Hernández, una maniobra que permitió recuperar tensión en la Estación Transformadora de Chos Malal. Minutos más tarde, a las 21:18, quedó normalizada la demanda total en Chos Malal, Andacollo y el resto del departamento Minas.

La interrupción había comenzado alrededor de las 19:30, cuando salió de servicio la línea de 132 kV que vincula Puerto Hernández con Filo Morado. De acuerdo con las primeras evaluaciones, la falla estuvo relacionada con las condiciones climáticas que afectan a la región.

Una situación que impactó en la vida cotidiana de las comunidades

Durante más de una hora y media, familias, comercios, instituciones y servicios esenciales debieron afrontar las consecuencias de la falta de energía en una jornada marcada por lluvias persistentes, fuertes vientos y pronóstico de nevadas para sectores del norte provincial.

La recuperación del servicio llevó alivio a los vecinos de las localidades afectadas, especialmente en un contexto climático complejo que mantiene en alerta a organismos provinciales y municipales. Desde el EPEN indicaron que los equipos técnicos continúan monitoreando el sistema eléctrico y realizando verificaciones para garantizar la estabilidad de la red bajo condiciones de seguridad.

La normalización también alcanzó a Junín de los Andes, donde la demanda eléctrica fue restablecida a las 21:14. Mientras tanto, las cuadrillas permanecen desplegadas en distintos puntos de la provincia para responder ante eventuales inconvenientes derivados del temporal.