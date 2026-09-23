Alerta roja por lluvias y viento en Neuquén: cuáles son las localidades donde no habrá clases este jueves 24 de septiembre

La alerta roja por lluvias intensas llevó al Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén a suspender las clases presenciales durante este miércoles 23 y jueves 24 de septiembre en las zonas alcanzadas por el fenómeno meteorológico.

La medida fue adoptada para reducir los riesgos asociados a las condiciones climáticas previstas y preservar la seguridad de toda la comunidad educativa, incluidos estudiantes, docentes y auxiliares de servicio.

Qué distritos y localidades no tendrán clases

La suspensión alcanza a los Distritos Regionales IV y IX, que comprenden Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Traful y zonas rurales de la región cordillerana.

La disposición rige para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, por lo que durante ambas jornadas no habrá clases presenciales en los establecimientos comprendidos por la medida.

El temporal también afecta rutas y caminos

Uno de los principales factores considerados por las autoridades es la posibilidad de complicaciones en rutas y caminos debido a la intensidad de las precipitaciones.

La medida busca evitar desplazamientos que puedan quedar expuestos a acumulación de agua, desbordes de cursos y cortes preventivos.

En este contexto, también se contempló el cierre preventivo de sectores de la Ruta Nacional 40, incluido el tramo conocido como la Ruta de los Siete Lagos, ante las condiciones meteorológicas previstas.

Cómo continuará la actividad educativa

Desde el CPE señalaron que la suspensión tendrá vigencia durante las dos jornadas establecidas y que cualquier modificación o actualización sobre la continuidad de las actividades será comunicada mediante los canales oficiales.

La decisión apunta, de este modo, a priorizar el cuidado de quienes integran las comunidades educativas de las localidades cordilleranas mientras permanece vigente la alerta roja por lluvias.