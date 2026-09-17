Jueves con tiempo estable y ascenso de temperatura en Neuquén: así estará el clima este 17 de septiembre

El jueves 17 de septiembre llegará con condiciones estables en la provincia de Neuquén, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Tras varias jornadas marcadas por el ingreso de aire frío sobre la Patagonia, se espera una recuperación térmica gradual, con mañanas frescas y tardes más templadas tanto en los valles como en el centro y norte neuquino.

Un jueves con tiempo favorable en toda la provincia

El panorama general para Neuquén muestra una transición hacia condiciones más benignas en gran parte del territorio provincial. Las temperaturas irán en ascenso durante la tarde, mientras que las mañanas continuarán siendo frías, especialmente en sectores cordilleranos y del centro neuquino. El SMN no prevé fenómenos significativos para este jueves, por lo que será una jornada ideal para actividades al aire libre y desplazamientos por rutas provinciales y nacionales

Neuquén capital: una tarde agradable para disfrutar al aire libre

En la capital provincial se espera una jornada mayormente estable. La temperatura mínima rondará los 6°C durante las primeras horas del día, mientras que por la tarde la máxima alcanzará los 23°C. El cielo se presentará con poca nubosidad y el viento soplará con intensidad leve a moderada desde el sector este.

Zapala: mañana fría y ambiente templado por la tarde

En el centro de la provincia, Zapala tendrá un amanecer frío. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 2°C, mientras que la máxima llegará a los 18°C durante la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones para la jornada.

Chos Malal: aire seco y ascenso térmico en el norte neuquino

El norte provincial continuará bajo condiciones de estabilidad atmosférica. En Chos Malal, la temperatura mínima estará alrededor de los 3°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. Se espera cielo despejado o ligeramente nublado durante gran parte del día, favoreciendo una tarde agradable para las actividades al aire libre.

San Martín de los Andes: frío al amanecer y mejora durante la tarde

La localidad cordillerana tendrá una mañana muy fría. La temperatura mínima será cercana a los 1°C, mientras que la máxima llegará a los 18°C. El cielo se mantendrá entre parcialmente nublado y cubierto por momentos, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones durante el jueves.

Villa La Angostura: jornada tranquila en la cordillera

Villa La Angostura también disfrutará de condiciones relativamente estables. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 0°C, con posibilidad de heladas durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 16°C por la tarde. El ambiente seguirá fresco, aunque con una mejora respecto de jornadas anteriores.