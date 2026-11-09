Durante décadas, visitar Isla Victoria implicó para muchos viajeros trasladarse primero hasta Bariloche para embarcarse. Esa situación cambió recientemente con la inauguración de una excursión que une de manera directa Villa La Angostura con Puerto Gross, en el sector central de la isla.

La nueva conexión parte desde Bahía Mansa y permite acceder a uno de los rincones más atractivos del Parque Nacional Nahuel Huapi sin abandonar territorio neuquino.





Una isla cargada de historia

Isla Victoria es la isla más grande del lago Nahuel Huapi y uno de los sitios con mayor valor histórico y natural de la región. Sus senderos permiten recorrer sectores donde todavía se conservan rastros de antiguos proyectos forestales y construcciones que forman parte de la historia de la Patagonia.

Entre los sitios que forman parte del recorrido está la casa de Aarón de Anchorena, figura clave en el desarrollo de la isla durante las primeras décadas del siglo XX. También forman parte del recorrido el Arboretum y el Jardín Botánico, donde es posible observar especies introducidas provenientes de distintos lugares del mundo.

Bosques, miradores y tranquilidad

Más allá de su patrimonio histórico, la mayor riqueza de Isla Victoria está en sus paisajes. El entorno combina bosques de coihues, cipreses y especies exóticas con costas recortadas, bahías tranquilas y vistas panorámicas del lago Nahuel Huapi.

La primavera es uno de los momentos más atractivos para conocerla ya que los senderos se encuentran rodeados por una vegetación renovada y las temperaturas permiten disfrutar las caminatas con mayor comodidad que durante el verano, cuando la afluencia de visitantes es más alta.

La experiencia comienza en el lago

Parte del atractivo de la excursión está en la navegación. El trayecto desde Bahía Mansa permite contemplar la inmensidad del Nahuel Huapi desde una perspectiva diferente, con vistas privilegiadas de la cordillera, las bahías de la zona norte y los bosques que rodean Villa La Angostura.

La travesía se realiza a bordo del catamarán Patagonia Argentina, que comenzó a operar tras la autorización otorgada por la Administración de Parques Nacionales. Inicialmente el servicio contará con tres frecuencias semanales y busca ampliarse durante la temporada alta.

Un paseo para agendar esta primavera

Con los días más largos y las temperaturas agradables que empiezan a sentirse en la cordillera, la nueva excursión aparece como una de las propuestas más interesantes para quienes buscan conocer lugares emblemáticos sin alejarse demasiado de Villa La Angostura.

La posibilidad de embarcar directamente en Bahía Mansa no solo simplifica el recorrido, sino que acerca más que nunca uno de los destinos más icónicos del Parque Nacional Nahuel Huapi a residentes y visitantes.