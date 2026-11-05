Si hay un lugar que identifica a Junín de los Andes, ese es el río Chimehuin. Nace en el lago Huechulafquen y atraviesa la localidad antes de continuar su recorrido por la estepa neuquina. Su fama está ligada a la pesca deportiva, actividad que cada temporada atrae a visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

Pero el Chimehuin no es solamente un destino para pescadores, ya que hay espacios para caminar, tomar mates, pasar la tarde en familia o simplemente disfrutar del paisaje.

Un clásico de la cordillera

El río forma parte de la identidad de Junín de los Andes y es uno de los principales atractivos para quienes visitan la localidad durante la primavera y el verano. Las aguas transparentes, los sectores arbolados y las vistas de los cerros cercanos lo convierten en una opción atractiva para quienes buscan planes tranquilos durante una escapada de fin de semana.

Además de la pesca, muchos visitantes aprovechan para recorrer los espacios recreativos ubicados junto al río y disfrutar de jornadas al aire libre.

La temporada que moviliza a toda la región

La temporada de pesca deportiva 2026-2027 ya se encuentra habilitada en Neuquén y Río Negro, según la información difundida por organismos provinciales y Parques Nacionales.

Durante estos meses, Junín de los Andes recibe un importante movimiento turístico vinculado a esta actividad, considerada una de las más tradicionales de la Patagonia norte.

Cómo llegar

El Chimehuin atraviesa la propia ciudad de Junín de los Andes, por lo que se puede acceder fácilmente desde distintos sectores urbanos. Quienes visitan la localidad también pueden combinar el paseo con una recorrida por el centro, la Costanera y el cercano lago Huechulafquen.

Una propuesta simple para el finde largo

Mientras muchos viajeros apuntan a los grandes circuitos de la Ruta de los Siete Lagos, el Chimehuin sigue siendo una alternativa más tranquila para conocer otra cara de la cordillera neuquina.

Un río histórico, paisajes abiertos y la posibilidad de disfrutar del aire libre sin alejarse demasiado de la ciudad son parte de la propuesta que cada año sigue conquistando a quienes llegan por primera vez a Junín de los Andes.