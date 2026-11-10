El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, llamó a licitación para la construcción del nuevo edificio del Laboratorio de Fórmulas Magistrales del Hospital de Junín de los Andes. La obra contempla una inversión oficial de $5.557.559.921 y un plazo de ejecución de 365 días corridos.

La recepción de ofertas se realizará hasta el viernes 4 de diciembre a las 10, en la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en La Rioja 229, piso 10, de Neuquén capital. La apertura de ofertas será ese mismo día, a las 12.00, en Casa de Gobierno.

El nuevo edificio tendrá una superficie cubierta de 942 metros cuadrados y se emplazará dentro del predio hospitalario, en el sector próximo a las calles Juan Domingo Perón y Julio Argentino Roca. Contará con funcionamiento independiente del hospital y accesos diferenciados para el personal, la recepción de insumos y el despacho de productos.

La infraestructura estará destinada a la elaboración de distintos preparados farmacéuticos, con laboratorios especializados para la producción de antídotos, cápsulas y polvos, cremas, líquidos orales, repelentes, protectores solares, opiáceos y fitopreparados. También dispondrá de áreas de análisis fisicoquímico y microbiológico, central de pesada, lavadero y depósitos específicos para materias primas y productos terminados.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para consolidar el sistema público de salud mediante un modelo de gestión con fuerte perspectiva territorial. Al descentralizar la infraestructura clave y ampliar la capacidad propia de producción de medicamentos, la provincia busca garantizar un abastecimiento eficiente y equitativo para toda la red sanitaria estatal.

Esta decisión política prioriza la inversión pública directa como herramienta central para responder a las necesidades de cada región y asegurar el acceso universal a la salud en todo el territorio neuquino.