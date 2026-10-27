Neuquén licita una obra vial de más de $4.285 millones en la ruta que conecta con Caviahue

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura y la dirección Provincial de Vialidad, convocó a licitación pública para ejecutar la obra de mejoramiento de calzada de la Ruta 26, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta 21 y Caviahue.

La intervención cuenta con un presupuesto oficial de $4.285.813.875, calculado a valores básicos de agosto de 2026, y un plazo de ejecución de 180 días corridos.

La obra forma parte del Plan Vial provincial implementado por el gobernador Rolando Figueroa, que contempla la intervención de 2.050 kilómetros de rutas provinciales mediante trabajos de pavimentación y repavimentación destinados a mejorar la conectividad, integrar las distintas regiones y generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades turísticas y productivas.

Esta iniciativa del Ejecutivo se inscribe, a su vez, en una planificación integral de infraestructura que se expresa en el programa “1.000 razones, 1.000 obras”, con intervenciones estratégicas en todo el territorio neuquino.

Presentación y apertura de ofertas

La recepción de ofertas se realizará hasta el miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 11.00, en la Mesa de Entrada de la Dirección Provincial de Vialidad, ubicada en Mayor Torres 250, en la ciudad de Zapala.

La apertura de sobres tendrá lugar ese mismo día, a las 13.00, en la sede del organismo, en la misma dirección.





