Viernes 05 de Diciembre, Neuquén, Argentina
TURISMO Y AMBIENTE

Fin de semana largo: qué tener en cuenta para disfrutar del Parque Nacional Lanín

El área protegida espera un gran movimiento de visitantes y recuerda pautas básicas para recorrerla con seguridad, cuidar el ambiente y evitar multas.

Por Redacción

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 15:00
Una postal única, para recorrer con recaudos

El Parque Nacional Lanín se prepara para recibir a miles de turistas durante el fin de semana largo, en medio de un paisaje que combina bosques, lagos y senderos que invitan a la aventura. Pero, como toda zona agreste, requiere ciertos cuidados para transitarla sin riesgos y sin generar impactos en el entorno. Las autoridades remarcaron la importancia de respetar las normas, planificar cada salida y seguir las indicaciones del personal de conservación.

Una de las principales recomendaciones es evitar el uso del fuego fuera de los espacios habilitados. Solo está permitido en campings o áreas agrestes señalizadas, debido al riesgo que implican las altas temperaturas y la presencia de material combustible en el bosque. También pidieron prestar atención al estado físico y al equipo antes de encarar actividades de montaña o acuáticas, donde el chaleco salvavidas es obligatorio.

Además, recordaron que dentro del parque no se permiten mascotas, drones ni esquí acuático, y que cada visitante debe llevarse sus residuos. Como en gran parte del territorio no hay señal de celular, sugieren avisar previamente que podrían estar incomunicados y anotar números de emergencia. Para quienes salen a la montaña, el registro de trekking es obligatorio y se realiza en el sitio web oficial.

Dato útil

Los senderos pueden presentar caída de ramas o árboles, un fenómeno natural en áreas boscosas. Para prevenir sustos, recomiendan estar atentos al entorno, evitar detenerse bajo árboles inestables y chequear siempre el pronóstico antes de iniciar cualquier actividad.

