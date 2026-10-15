Últimos días para anotarse en primer año de la secundaria en Neuquén: qué pasa si no se hace el trámite

El plazo para solicitar una vacante en primer año de la escuela secundaria en Neuquén termina este lunes 19 de octubre. Las familias de estudiantes que actualmente cursan séptimo grado de la primaria deben completar la preinscripción para el ciclo lectivo 2027, un trámite obligatorio que alcanza a los establecimientos de toda la provincia.

El registro se realiza exclusivamente por internet y permite solicitar una vacante en los Centros Provinciales de Enseñanza Media (CPEM), las Escuelas Provinciales de Educación Técnica (EPET) y las Escuelas Provinciales de Educación Agropecuaria (EPEA).

Desde el Consejo Provincial de Educación (CPE) recordaron que el ingreso a la secundaria forma parte de la educación obligatoria y remarcaron la importancia de que las familias completen el procedimiento dentro del plazo establecido.

Cómo hacer la preinscripción para primer año

Las familias deben ingresar al Portal de Preinscripciones del Consejo Provincial de Educación y seguir los pasos que indica el sistema.

La asesora técnica de la Coordinación de Niveles y Modalidades del CPE, Laura Anchelerguez, explicó que la plataforma está diseñada para que el trámite pueda realizarse desde un celular y guíe a los usuarios durante la carga de los datos.

Quienes necesiten ayuda pueden acercarse a cualquier escuela de la provincia o a una sede de supervisión para recibir orientación.

Qué documentación se necesita

Para completar la preinscripción, en términos generales, las familias deben contar con el DNI del estudiante y el de la persona responsable.

Según la situación de cada aspirante, pueden solicitarse documentos adicionales:

Hijos e hijas del personal y hermanos o hermanas de estudiantes: certificado de regularidad. El sistema ofrece un enlace para descargarlo.

Estudiantes con discapacidad: certificado único de discapacidad (CUD), cuando corresponda según lo requerido durante la carga.

Situaciones de violencia familiar: documentación legal que acredite la situación.

Estudiantes que solicitan vacante por domicilio u otras condiciones de asignación escolar: se deberá presentar la documentación que indique el sistema, incluidos los DNI cuando corresponda.

En los casos vinculados con el domicilio y el radio escolar, las condiciones varían según la situación del estudiante. Por eso, es importante revisar los requisitos que aparecen durante la preinscripción.

Qué pasa si una familia no llega a inscribirse este lunes

El vencimiento del plazo no significa que un estudiante se quede sin la posibilidad de ingresar a la secundaria. Según explicó Anchelerguez, las vacantes están garantizadas en toda la provincia, aunque no necesariamente en la institución que la familia eligió o que le queda más cerca.

En esos casos, la asignación dependerá de la disponibilidad de lugares en las escuelas.

La funcionaria también recordó que la preinscripción es obligatoria para quienes terminan séptimo grado y comienzan primer año en 2027. Por eso, la recomendación es completar el trámite antes del cierre del registro y no dejarlo para después.

Cuándo se confirman las vacantes y cuándo serán los sorteos

De acuerdo con el cronograma informado por el CPE, a partir del miércoles 21 de octubre las instituciones educativas comenzarán a confirmar las vacantes de quienes hayan realizado la preinscripción dentro del plazo.

Además, el lunes 2 de noviembre se realizarán sorteos en toda la provincia cuando, dentro de una misma prioridad, la cantidad de aspirantes supere los lugares disponibles.

El procedimiento busca organizar la distribución de las vacantes para el próximo ciclo lectivo y acompañar el paso de la primaria a la secundaria, una etapa importante en la trayectoria educativa de miles de adolescentes neuquinos.

Información útil para las familias