El gobernador Rolando Figueroa encabezó este miércoles 28 de octubre la apertura de sobres de la licitación para pavimentar y mejorar integralmente las calles Trenque Lauquen y Río Colorado Norte, en el límite entre la ciudad de Neuquén y Plottier. Cinco empresas presentaron sus ofertas económicas para ejecutar una obra presupuestada en $33.069.819.922, con un plazo previsto de 18 meses.

El proyecto contempla la intervención de aproximadamente 4,5 kilómetros de calzada, la construcción de cinco puentes de hormigón, obras de desagües pluviales y la ampliación de la red de agua potable. También prevé bicisendas, sectores de estacionamiento y el ensanchamiento de la avenida Río Colorado.

La iniciativa se ejecutará a través del Programa Provincial de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es completar un corredor vial estratégico para mejorar la conexión entre la capital provincial y Plottier y facilitar el acceso a la autovía Norte.

Qué empresas se presentaron a la licitación

En la apertura de sobres se registraron cinco propuestas económicas correspondientes a las siguientes empresas y agrupaciones:

Centro Construcciones S.A. (CECOSA S.A.) – Basaa S.A.

ARCO – OMEGA.

POSE S.A.

Lemiro Pablo Pietroboni S.A.

CN Sapag S.A.

La presentación de las ofertas abre la etapa de evaluación de las propuestas. Por sí misma, la apertura de sobres no implica la adjudicación de la obra: el proceso deberá avanzar hasta la definición de la empresa o agrupación que resulte seleccionada.

Malena Resa y Mariano Gaido, en la apertura de sobres para las obras de pavimentación de las calles Trenque Lauquén y Río Colorado Norte - Foto: X @Rolo_Figueroa

Cinco puentes y obras hidráulicas: qué trabajos contempla el proyecto

La intervención sobre las calles Trenque Lauquen y Río Colorado Norte apunta a resolver distintas necesidades de infraestructura en un sector de crecimiento urbano y circulación interurbana.

Además de la pavimentación de 4,5 kilómetros, el proyecto incluye:

Construcción de cinco puentes de hormigón sobre la calle Trenque Lauquen.

Ejecución de desagües pluviales.

Adecuación de canales y alcantarillas.

Ampliación de la red de agua potable.

Resolución de interferencias con servicios existentes.

Señalización vial.

Ensanchamiento de la avenida Río Colorado.

Incorporación de sectores de estacionamiento y bicisendas.

Construcción de un paseo peatonal.

La combinación de obras viales, hidráulicas y de servicios busca mejorar las condiciones de circulación y acompañar el crecimiento residencial y productivo de la zona.

Cómo mejorará la conexión con la autovía Norte

Uno de los objetivos centrales es optimizar la conexión con la autovía Norte a través de la calle Bajada de Maida. La intervención busca mejorar la fluidez del tránsito y las condiciones de seguridad vial en un corredor que vincula sectores de Neuquén capital y Plottier.

La obra también se integra con la pavimentación de la calle Futaleufú, cuya inauguración está prevista para los próximos meses, según lo anunciado durante el acto. Esa intervención comprende más de cuatro kilómetros de traza urbana y forma parte de la estrategia para consolidar conexiones entre las dos ciudades.

La continuidad de estos proyectos apunta a mejorar los desplazamientos cotidianos, reducir las dificultades asociadas a las condiciones actuales de las calles y facilitar la circulación entre sectores urbanos que comparten una dinámica metropolitana.

Figueroa anticipó más inversiones en infraestructura

Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa vinculó la obra con su visión de desarrollo para la región.

Hace mucho tiempo que venimos pensando en esta gran metrópolis que es Neuquén y en todas las ciudades que pueden conformar el departamento Confluencia. Incluso unida a Río Negro, como una de las más grandes metrópolis de la República Argentina”, expresó.

El mandatario también mencionó otras intervenciones en ejecución, entre ellas el plan de gestión del agua, las intersecciones de las rutas 67 y 22 —consideradas un nodo estratégico para el desarrollo de Vaca Muerta— y la duplicación de calzada entre el rulo de Senillosa y la sede de Capex.

La planificación vial se vincula así con una agenda más amplia de infraestructura para responder al crecimiento urbano y productivo de la región.

La Provincia comprometió otras 1.000 cuadras de pavimento en Plottier

La intendenta de Plottier, Malena Resa, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó la necesidad de mejorar tanto la conexión con Neuquén como la infraestructura dentro de la propia ciudad.

En ese contexto, Figueroa se comprometió a prefinanciar una primera etapa de 500 cuadras de pavimento en Plottier y, posteriormente, avanzar con otras 500.

El gobernador también pidió avanzar con los registros de posesión para que los vecinos puedan continuar los trámites correspondientes y alentó al municipio a completar las obras de cloacas y mejorar la provisión de electricidad y agua en los barrios.

Por su parte, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, recordó que la pavimentación de la calle Futaleufú era un compromiso pendiente desde hacía más de 20 años y señaló que su inauguración está prevista para los próximos dos meses.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó que la nueva obra permitirá consolidar el trabajo conjunto entre ambos municipios. Del acto también participó Sebastián González, presidente de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).