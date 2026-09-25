La Provincia licitará una obra clave para mejorar la conectividad entre Neuquén y Plottier

El Gobierno de la provincia del Neuquén licitará la pavimentación y mejora integral de las calles Trenque Lauquen y Río Colorado Norte, en los ejidos de Neuquén capital y Plottier. El proyecto apunta a consolidar un corredor vial estratégico de la Región Confluencia y acompañar el crecimiento urbano de uno de los sectores con mayor expansión.

El gobernador Rolando Figueroa anunció la obra este viernes a través de sus redes sociales, luego de la publicación del llamado a licitación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La intervención tendrá una extensión aproximada de 4,5 kilómetros y contará con un presupuesto oficial de $33.069.819.922,11, mientras que el plazo previsto para su ejecución será de 18 meses.

Qué calles serán intervenidas

El proyecto contempla trabajos sobre la avenida interurbana Río Colorado, en el límite entre Neuquén y Plottier, y la calle Trenque Lauquen, en jurisdicción de la capital neuquina.

La obra no se limitará a la pavimentación. El proyecto incorpora desagües pluviales, adecuación de canales y alcantarillas, ampliaciones de la red de agua potable, resolución de interferencias, señalización y obras complementarias.

De esta manera, la intervención busca mejorar las condiciones de circulación y, al mismo tiempo, resolver necesidades de infraestructura vinculadas al crecimiento de este sector de la Confluencia.

Un corredor que avanza hacia Neuquén y Plottier

La nueva licitación se suma a otra obra que la Provincia ya ejecuta en el mismo corredor: la pavimentación de Río Colorado-Futaleufú, una intervención de aproximadamente cuatro kilómetros.

Ese proyecto conecta Neuquén y Plottier con Cipolletti y el acceso a Balsa Las Perlas e incluye, además del pavimento, infraestructura hidráulica, iluminación, veredas, bicisenda, dársenas para el transporte público y espacios de recreación.

La nueva obra sobre Trenque Lauquen y Río Colorado Norte permitirá dar continuidad hacia el norte al corredor que actualmente se desarrolla hacia el sur, fortaleciendo la integración vial entre distintos sectores de Neuquén y Plottier.

La provincia de Neuquén licita la pavimentación y la mejora integral de las calles Trenque Lauquen y Río Colorado, a lo largo de 4,5 kilómetros - Foto: Neuquén Informa

Una obra que impactará en la circulación cotidiana

Para los vecinos de la Confluencia, la intervención apunta a mejorar una conexión utilizada para los desplazamientos cotidianos entre ambas ciudades. La incorporación de infraestructura hidráulica y servicios también busca acompañar la expansión urbana del sector.

La planificación forma parte del programa de infraestructura vial impulsado por la actual gestión provincial, que, según informó el Gobierno neuquino, permitió avanzar hasta el momento con más de 1.000 obras de distinto tipo en el territorio provincial.

Cuándo se presentan las ofertas

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 28 de octubre de 2026 a las 12, en la Mesa de Entrada de la UPEFE, ubicada en Carlos H. Rodríguez 421, segundo piso, de Neuquén capital.

La apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 13, en la Sala de Reuniones del Ministerio de Infraestructura, en La Rioja 229, piso 12.

La obra representa una nueva etapa en la consolidación de un corredor vial estratégico para la Región Confluencia, con una intervención que combina pavimento, infraestructura hidráulica y ampliación de servicios