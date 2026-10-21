Tanya Bertoldi: “Es la primera vez que se trabaja el presupuesto de manera participativa y representativa”

El Gobierno de Neuquén avanza en la elaboración del Presupuesto 2027 con reuniones junto a representantes de los gobiernos locales para definir las prioridades de infraestructura de cada región. En ese marco, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó la participación de intendentes y presidentes de comisiones de fomento en el proceso y aseguró que la metodología busca garantizar una distribución equitativa de las obras en toda la provincia.

El encuentro se realizó durante la mañana del miércoles 21 de octubre en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno y contó con la participación de autoridades de Picún Leufú, Piedra del Águila, Paso Aguerre, Santo Tomás y El Sauce, localidades que integran la región Limay.

Tras la reunión, Bertoldi explicó que el trabajo conjunto apunta a analizar las obras previstas y establecer prioridades de acuerdo con las necesidades de cada localidad, antes de que el proyecto de ley sea presentado ante la Legislatura provincial.

“Estamos trabajando con todos los intendentes en forma conjunta y articulada, analizando cada una de las obras que están previstas para el presupuesto que en breve vamos a presentar en la Legislatura”, señaló la ministra.

En ese sentido, remarcó que el debate continuará en el ámbito legislativo, donde el Ejecutivo buscará alcanzar acuerdos con diputados y diputadas para construir un presupuesto que contemple las demandas de infraestructura de las distintas regiones neuquinas.

Bertoldi: "Las prioridades deben trabajarse en conjunto, no sólo dentro de la gestión del Gobierno provincial, sino también en articulación con cada uno de los municipios”.

Un presupuesto con participación de los municipios

Bertoldi sostuvo que la elaboración del Presupuesto 2027 busca fortalecer la articulación entre la Provincia y los municipios, con el objetivo de establecer prioridades de manera conjunta y evitar desigualdades en la asignación de recursos.

“La importancia de trabajar en territorio, equitativamente, evitando desigualdades del pasado”, expresó la funcionaria al referirse al esquema de trabajo impulsado por el Gobierno provincial.

Además, consideró que las decisiones sobre infraestructura deben surgir del diálogo entre las distintas áreas de la gestión provincial y las autoridades locales, para que las obras respondan a las necesidades concretas de cada comunidad.

La ministra también subrayó que el proceso pretende superar las diferencias políticas a la hora de definir las inversiones públicas y garantizar que todas las localidades sean contempladas en la planificación provincial.

Tanya Bertoldi destacó un cambio en la elaboración del presupuesto

Al evaluar la metodología de trabajo, Bertoldi afirmó que la participación de los gobiernos locales representa una novedad en la forma de planificar las inversiones de infraestructura.

“Es la primera vez en la historia que se trabaja el presupuesto de esta manera, de forma participativa y representativa. Esto marca un punto de inflexión, más allá de colores políticos”, aseguró.

La funcionaria agregó que el objetivo es avanzar en el desarrollo de la infraestructura de toda la provincia y sostuvo que todas las localidades deben tener la misma importancia al momento de definir las obras que integrarán el presupuesto.

El proceso se enmarca en la política de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y los municipios, formalizada a través del Pacto de Gobernanza. Con estas reuniones, la Provincia busca incorporar las demandas territoriales a la planificación presupuestaria y orientar los recursos hacia obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

La elaboración del Presupuesto 2027 continuará con el análisis de las prioridades de infraestructura y el posterior tratamiento del proyecto en la Legislatura de Neuquén.