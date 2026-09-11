La suerte volvió a sonreírles a los apostadores neuquinos este miércoles. El sorteo vespertino de Lotería La Neuquina dejó una jornada excepcional luego de que el número 0232 se ubicara a la cabeza del extracto oficial y provocara un importante reparto de premios que rondó los 80 millones de pesos.

La noticia rápidamente recorrió agencias de juego y grupos de apostadores de toda la provincia de Neuquén. No solo por el volumen del dinero entregado, sino también por el simbolismo que acompañó al resultado ganador.

Cuando la suerte, las cábalas y los sueños se encuentran

Las dos últimas cifras del número favorecido fueron el 32, una cifra que ocupa un lugar especial en el imaginario popular de la quiniela. Según la tradicional interpretación de los sueños, el 32 representa el dinero o la plata, motivo por el cual suele estar entre los números más elegidos por quienes buscan tentar a la suerte.

Esta vez, la cábala pareció encontrar respaldo en los resultados. El 0232 se convirtió en el gran protagonista de la jornada y generó un verdadero cimbronazo entre quienes habían apostado por esa combinación.

Por qué se aconseja apostar a través de agencias oficiales

Desde el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) y La Neuquina destacaron además la importancia de participar en el juego oficial y legal. Más allá de los premios que reciben los ganadores, recordaron que una parte de lo recaudado en cada sorteo se destina a distintas acciones de impacto social en la provincia.

Esos fondos contribuyen al financiamiento de programas vinculados con la salud, la educación, el deporte y el desarrollo comunitario, beneficiando a instituciones y proyectos en distintas localidades neuquinas.

La jornada dejó así una doble satisfacción: para los afortunados que acertaron el número ganador y para las iniciativas sociales que reciben recursos a través del sistema oficial de juegos de azar.