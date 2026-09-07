La historia de la salud pública neuquina tendrá un nuevo capítulo para preservar su memoria. La escritora Ana Carolina Diby presentará “Corazón y bisturí”, una obra que combina literatura, historia y medicina para reconstruir parte de los primeros años de la atención sanitaria en las zonas rurales de la provincia, con especial atención en Picún Leufú.

El libro nació a partir de una investigación personal que llevó a la autora a revisar cartas, biblioratos, fotografías y distintos recuerdos familiares. La historia tiene además un fuerte componente autobiográfico: sus padres fueron médicos rurales y su madre asumió la dirección del hospital de Picún Leufú en 1963, cuando Neuquén todavía contaba con pocos profesionales destinados a las localidades del interior.

La escritora neuquina reconstruyó la historia de los médicos rurales a partir de archivos, fotografías y recuerdos familiares.

La obra también busca poner en primer plano el papel de las mujeres dentro de la medicina rural y recuperar una etapa de la construcción del sistema de salud provincial. Según explicó Diby, el objetivo es que el libro pueda ser leído por jóvenes, estudiantes de medicina, trabajadores de la salud, historiadores y por el público general, además de convertirse en un aporte para la memoria de la comunidad de Picún Leufú.

La presentación oficial será el domingo 20 de septiembre a las 15, en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Neuquén. La actividad incluirá una presentación audiovisual con imágenes históricas, lecturas compartidas y una charla junto al doctor Horacio Lores, referente de la salud provincial y autor del prólogo de la obra.

El libro será presentado el domingo 20 de septiembre en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes.

“Corazón y bisturí” contó además con el acompañamiento financiero del Gobierno de Neuquén a través de un crédito destinado a las Industrias Culturales. La asistencia, de más de cuatro millones de pesos, permitió avanzar con la corrección, diseño, impresión y distribución de una primera tirada de 200 ejemplares, con el objetivo de que la obra llegue a librerías, ferias, bibliotecas populares y plataformas digitales.