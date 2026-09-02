Tres profesionales del Hospital Castro Rendón de Neuquén viajarán a Nigeria para participar de una misión sanitaria dedicada a la atención de niños con cardiopatías congénitas. Félix Trossero, cirujano cardiovascular pediátrico, Vanesa Saavedra, cardióloga infantil, y Javier Parodi integrarán el grupo argentino que llegará al país africano en octubre.

La misión comenzará durante los primeros días de octubre y tendrá una duración aproximada de 18 días, destacó en diálogo con Entretiempo por AM550 Félix Trossero. El médico neuquino explicó que viajará el 4 de octubre desde Buenos Aires, mientras que Saavedra partirá el 30 de septiembre.

El equipo estará integrado por 18 profesionales de distintos países. También participarán especialistas de Australia, Estados Unidos, entre otros. Desde la Patagonia viajarán cinco personas: tres pertenecen al Hospital Castro Rendón y dos trabajan en la Clínica Juan XXIII.

Trossero ya conoce el funcionamiento de esta misión. La primera vez viajó mientras se encontraba en Montreal, Canadá, donde realizaba su formación profesional. En aquella oportunidad fue el único sudamericano del grupo. Luego regresó y logró sumar a otros especialistas argentinos.

“En la primera misión era el único sudamericano. En la segunda ya estaba más repartido y ahora somos mayoría”, contó el cirujano cardiovascular pediátrico.

El equipo atenderá a niños que llevan años esperando una operación

La delegación tendrá una lista de entre 22 y 24 pacientes para evaluar y operar. Trossero anticipó que el objetivo será realizar entre cuatro y cinco cirugías por día. El ritmo de trabajo será intenso y obligará a coordinar de manera permanente a cirujanos, cardiólogos, enfermeros y personal de terapia intensiva.

Saavedra explicó que muchos de los pacientes llegan a edades que resultan poco habituales para este tipo de intervenciones. “Voy a ver chicos con tetralogía de Fallot de 6, 7 años, 10 años, cosa que nosotros ya perdimos porque los operamos de una manera oportuna”, señaló.

Los especialistas trabajan junto al personal local para evaluar a los pacientes y planificar las operaciones.

La médica remarcó que en Neuquén el diagnóstico temprano permite intervenir mucho antes. “Nosotros hacemos mucho diagnóstico prenatal y postnatal inmediatamente y se opera alrededor de los 4 o 5 meses”, explicó.

La situación que encontrarán en Nigeria es diferente. Según relató Saavedra, hay niños que permanecieron durante años sin acceder a una cirugía. Algunos llegan a la adolescencia e incluso a la adultez con patologías que habitualmente son tratadas durante los primeros meses de vida.

“Allá esos chicos están años y años esperando”, afirmó la cardióloga infantil.

La misión se desarrolla a través de VOOM Foundation de Estados Unidos y tiene como uno de sus principales objetivos atender a pacientes que no cuentan con acceso a este tipo de intervenciones. Nigeria es el país más poblado de África y presenta una fuerte necesidad de atención especializada en cardiopatías congénitas.

El proyecto también apunta a fortalecer al personal médico local. Trossero explicó que la intención no consiste solamente en llevar especialistas extranjeros, operar pacientes y regresar. “La idea es que esto sea sostenible”, sostuvo.

El equipo local trabaja junto a los profesionales que llegan desde otros países. De esa manera, la misión busca transferir conocimientos y aumentar progresivamente la capacidad de los médicos nigerianos para realizar determinadas intervenciones por su cuenta.

Los médicos del Castro Rendón mantendrán activo el servicio en Neuquén

El viaje no interrumpirá la atención cardiovascular pediátrica en Neuquén. Trossero aclaró que el Hospital Castro Rendón mantendrá su funcionamiento habitual durante la misión.

La doctora Cecilia Pochat, jefa del servicio, permanecerá en Neuquén junto con el resto del equipo. “Hay un equipo que queda”, explicó Trossero. Los profesionales continuarán atendiendo a los pacientes que necesiten intervenciones durante la ausencia de los especialistas que viajen a África.

El médico destacó además que actualmente el servicio neuquino no tiene pacientes en lista de espera para cirugías cardiovasculares pediátricas. El centro forma parte del Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas y ya realizó más de 500 operaciones a niños de toda la Patagonia.

“El Castro Rendón es el centro de referencia de toda la Patagonia”, remarcó Trossero.

La experiencia internacional también tendrá una instancia de seguimiento después de las operaciones. Una cardióloga local continuará con los controles y parte del equipo de enfermería permanecerá entre 10 y 15 días junto a los pacientes.

Según explicó Trossero, los profesionales mantienen luego una comunicación permanente. Si aparece una complicación o un resultado diferente al esperado, los equipos realizan una conferencia para analizar el caso y revisar cada decisión tomada.

“Es un trabajo en equipo, literalmente”, afirmó. Para el cirujano, el resultado no depende solamente de la operación. También intervienen el diagnóstico, la cirugía, el cuidado en terapia intensiva y el trabajo de enfermería. La misión será completamente ad honorem. Los profesionales neuquinos no cobrarán honorarios por las intervenciones que realicen en Nigeria.

Trossero definió la experiencia como una oportunidad de capacitación y también como una forma de colaborar con una población que enfrenta múltiples necesidades. “Es aportar nuestro granito de arena solidario”, expresó.

El viaje también tendrá condiciones particulares de seguridad. Saavedra explicó que los profesionales permanecerán alojados dentro del hospital durante buena parte de la misión y contarán con custodia policial. “No se puede salir porque es un país bastante complicado”, señaló.

Para Saavedra, que participará por primera vez, el viaje representa además un desafío personal. “Estoy muy contenta, muy entusiasmada. Estoy entregadísima”, contó.

Para Trossero, Nigeria también representa la continuidad de una experiencia que comenzó años atrás. Recordó que durante su primera misión llegó desde Montreal, mientras atravesaba su primer año de formación y todavía se adaptaba al francés.

“Al principio uno se siente un outsider”, relató. Con el paso de los días, el trabajo conjunto cambió esa sensación. “Vamos por el objetivo del bien común”, recordó.

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