La Comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) de la Legislatura de Neuquén aprobó por amplia mayoría el despacho del Presupuesto 2027 de la provincia para el próximo ejercicio financiero. La iniciativa fija en $11,4 billones los recursos para el año próximo, $11,2 billones los gastos estimados y un superávit financiero superior a los $200.000 millones. Obtuvo nueve votos con el acompañamiento de los bloques Comunidad, MPN, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Juntos, Avanzar y Fuerza Libertaria. En tanto, FIT-U se pronunció en forma negativa.

Tras la votación, el despacho fue girado al recinto para continuar su tratamiento en la sesión ordinaria pactada para este miércoles 18 de noviembre a partir de las 10.

Durante la reunión, el legislador Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) destacó el plan de obras de $1,8 billones que prevé realizar la provincia durante el año próximo, remarcó la orientación equitativa por región en la distribución de las 745 obras contempladas y ponderó la decisión política de sostener un equilibrio fiscal sin déficit desde el inicio de la gestión, instancia que garantiza que no aumente la deuda pública y que su incidencia sobre el total de recursos sea cada vez más baja.

“Ya son varios los presupuestos y cuentas de inversiones que venimos aprobando sin déficit en la provincia de Neuquén, y esto es algo que se puede verificar en que la deuda no aumenta. Es decir, vamos a cancelar lo anterior y lo que vamos tomando para financiar infraestructura no aumenta el stock de deuda porque no hay déficit para cubrir”, sostuvo el legislador.

En términos de recaudación, Bermúdez indicó que la nueva Ley Impositiva reduce a la mitad el número de alícuotas en las que se debe encuadrar cada contribuyente, régimen simplificado que le permite a cerca del 80% del padrón poder tributar en una alícuota con un porcentaje menor a la que tuvo como referencia este año.

Respecto a la baja de impuestos prevista para el próximo ejercicio fiscal, el diputado estimó en $19.000 millones el beneficio recaudatorio en pos de los contribuyentes. Sobre este punto, indicó que se reconocerá un 20% en carácter de crédito fiscal sobre el total abonado en concepto de Ingresos Brutos.







“Vamos camino a una menor presión tributaria en materia de Ingresos Brutos. Se podrá utilizar este crédito para pagar una parte del impuesto a año vencido”, dijo durante su intervención. A ello agregó el descuento del 25% sobre el impuesto inmobiliario para “buenos cumplidores” y la eliminación del gravamen de sellos en lo que atañe a la solicitud de créditos personales.







Bermúdez ponderó los números del presupuesto y explicó que en términos generales asciende a los 7250 millones de dólares, suma que supera en un 52% a las previsiones que se proyectaron para el actual ejercicio fiscal. Recordó que la mayor inversión se concentró en las partidas destinadas a Salud y Educación, y que en materia de obra pública, los fondos destinados a rutas y caminos y a obras energéticas abarcan casi el 50% de los 1,8 billones de pesos que presenta la partida.

El proyecto de ley será respaldado por los bloques del MPN, Comunidad, PRO-NCN, Juntos, Fuerza Libertaria, Avanzar, Neuquén Federal y Arriba Neuquén. Son 24 votos a favor de la iniciativa, más de dos tercios de los 35 representantes que tiene el recinto, con lo cual se aprobará sin sobresaltos.

Seguramente se pronuncien en contra los bloques Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el Partido de los Trabajadores Socialistas, que en total suman cinco representantes.

Resta saber cómo se van a posicionar desde las bancadas de Cumplir, Democracia Neuquén y Juntos por el Cambio, que en sesiones anteriores han votado a contracorriente del oficialismo provincial.

Protección de tierras productivas irrigadas

En la reunión, el cuerpo también emitió despacho al proyecto de preservación de áreas productivas con infraestructura de riego y drenaje en la provincia. Lo hizo por mayoría con el único voto disidente de la banca del FIT-U.

La redacción final incluyó aportes de distintos bloques, estableció nuevos niveles de protección y planificación en áreas productivas y de reserva y resguarda el derecho de quienes adquirieron tierras con fines no productivos no previstos en la ley, aclaró Francisco Lepore (Avanzar) al hablar.

Si bien votó a favor, Bermúdez hizo reparos a la condición que contempla la norma para resguardar inversiones en tierras adquiridas con anterioridad a la sanción de la ley. Al respecto, pidió que el requisito no incorpore un plazo temporal. Mencionó, por caso, que los permisos de exploración y concesiones de explotación hidrocarburífera no se alterarán con la norma pero sí lo hará para otro tipo de actividades que no se encuentren vinculadas al petróleo.

“Hay que respetarle el uso que tenía la tierra” a quien la adquirió con fines urbanísticos, industriales o el que fuere, en los términos en los que el correspondiente Código urbano le habilitó en su momento, concluyó el legislador del PRO-NCN.