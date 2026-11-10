Neuquén invertirá US$1.800 millones en obra pública en 2027: el destino de las partidas

El Gobierno de Neuquén prevé destinar 1.800 millones de dólares a nuevas obras de infraestructura durante 2027, según el proyecto de Presupuesto presentado por el gobernador Rolando Figueroa ante la Legislatura provincial. La inversión estará orientada principalmente a rutas, escuelas, hospitales, centros sanitarios, comisarías, espacios deportivos y obras vinculadas con la generación de energía.

El ministro de Economía, Guillermo Koenig, expuso los principales lineamientos del proyecto ante la Comisión B de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas. De la presentación también participaron la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano.

Además del fuerte desembolso en obra pública, el Ejecutivo proyecta para 2027 ingresos por $11,4 billones y gastos por $11,1 billones, con un superávit financiero estimado en alrededor de $200.000 millones. El proyecto ya fue enviado a la Legislatura y deberá atravesar el tratamiento parlamentario.

Cómo se distribuirá la inversión en infraestructura

La planificación contempla destinar aproximadamente el 16% del presupuesto a inversiones de capital, una proporción que Koenig calificó como inédita para la provincia.

El objetivo es atender déficits de infraestructura acumulados y acompañar el crecimiento de Neuquén, tanto por la actividad hidrocarburífera como por el desarrollo del turismo y de otras actividades productivas.

Entre las áreas que recibirán inversiones se encuentran:

Conectividad vial: construcción y mejoramiento de rutas para integrar localidades y facilitar la circulación de personas y mercancías.

construcción y mejoramiento de rutas para integrar localidades y facilitar la circulación de personas y mercancías. Educación: construcción de nuevas escuelas y ampliación de la infraestructura existente.

construcción de nuevas escuelas y ampliación de la infraestructura existente. Salud: hospitales y centros sanitarios para ampliar la capacidad de atención.

hospitales y centros sanitarios para ampliar la capacidad de atención. Seguridad: obras destinadas a comisarías y dependencias policiales.

obras destinadas a comisarías y dependencias policiales. Deportes: nuevos espacios e instalaciones deportivas.

nuevos espacios e instalaciones deportivas. Energía: infraestructura para acompañar la generació

El presupuesto prevé un superávit de $200.000 millones

Uno de los aspectos centrales de la exposición fue la posibilidad de sostener un elevado nivel de inversión pública sin resignar el equilibrio de las cuentas provinciales.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por Koenig, Neuquén tendrá recursos por $11,4 billones y erogaciones por $11,1 billones durante 2027. La diferencia permitiría alcanzar un resultado financiero positivo cercano a los $200.000 millones.

Para elaborar las proyecciones, el Ministerio de Economía consideró distintas variables:

El nivel de regalías hidrocarburíferas.

La evolución de la inflación.

El presupuesto ejecutado hasta agosto.

Las proyecciones de producción de petróleo y gas.

Las variables macroeconómicas incluidas en el Presupuesto nacional.

Las estimaciones propias del Gobierno provincial.

La actividad de Vaca Muerta y la evolución de la producción energética tienen un peso central en las perspectivas de ingresos de Neuquén. Por eso, el comportamiento de las regalías será uno de los factores que incidirán en el cumplimiento de las metas presupuestarias.

Qué porcentaje del presupuesto irá a gastos sociales

Durante la presentación, Koenig también explicó cómo se distribuyen los recursos entre el funcionamiento del Estado y las prestaciones destinadas a la población.

Según detalló, el 22% del presupuesto corresponde a la cobertura de la administración central, que incluye los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de las áreas de seguridad y otras obligaciones estatales.

El ministro defendió esa distribución frente a los cuestionamientos sobre el gasto burocrático y sostuvo que el resto de las partidas tiene una orientación social.

La inversión en infraestructura, en ese marco, busca ampliar la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante el crecimiento poblacional y económico de la provincia.

Reforma del Código Fiscal: qué beneficios propone Neuquén

Junto con el Presupuesto 2027, Koenig presentó ante los legisladores los principales lineamientos de la reforma del Código Fiscal impulsada por el Ejecutivo provincial.

La propuesta se organiza en tres ejes:

Reconocer el cumplimiento tributario y facilitar la regularización de deudas. Aliviar costos para las familias y los pequeños contribuyentes. Simplificar la gestión de reclamos y aportar mayor claridad a las normas tributarias.

La iniciativa contempla modificaciones en nueve artículos del Código Fiscal: 68, 89, 165, 182 bis, 184, 203, 237, 257 y 292.

Entre las medidas anunciadas se encuentran beneficios en las tasas para pequeños contribuyentes y pequeñas y medianas empresas, un régimen de crédito fiscal para quienes cumplen regularmente con sus obligaciones y una moratoria con condiciones especiales para quienes registran dificultades de pago.

Koenig señaló que Neuquén tiene una de las tasas efectivas de Ingresos Brutos (II.BB.) más bajas del país, aunque anticipó que el Gobierno pretende profundizar algunas reducciones.

También destacó la eliminación del impuesto de Sellos para las actividades financieras vinculadas con los préstamos personales.

Qué impacto pueden tener las medidas fiscales en contribuyentes y pymes

La reforma tributaria apunta a combinar incentivos para quienes mantienen sus obligaciones al día con mecanismos para que quienes acumularon deudas puedan regularizar su situación.

Para las pequeñas empresas, los cambios podrían representar una reducción de costos fiscales y una mejora en las condiciones para desarrollar sus actividades.

En el caso de las familias, el alivio anunciado sobre determinadas operaciones financieras busca reducir la carga impositiva asociada al acceso a préstamos personales.

Una inversión que busca reducir el déficit de infraestructura

La apuesta presupuestaria para 2027 también debe leerse en relación con el diagnóstico que realizó el Gobierno provincial al comienzo de la gestión de Rolando Figueroa.

En distintas presentaciones oficiales, el Ejecutivo estimó en 4.000 millones de dólares el déficit de infraestructura acumulado que tenía Neuquén. La estrategia de inversión apunta a reducir esa brecha mediante obras distribuidas en las siete regiones de la provincia.

La planificación territorial incluyó reuniones con intendentes y presidentes de comisiones de fomento para identificar prioridades locales y definir proyectos de infraestructura.

Ese enfoque busca que los recursos generados por la actividad hidrocarburífera también se traduzcan en mejoras concretas para las comunidades que no están directamente vinculadas con Vaca Muerta.

La infraestructura vial, educativa y sanitaria aparece así como una herramienta para acompañar el crecimiento demográfico, mejorar la conectividad y ampliar la cobertura de los servicios públicos.