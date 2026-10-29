La Legislatura de Neuquén tendrá más de $100.000 millones para el 2027: eje en modernización y fortalecimiento institucional

La vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Legislatura de Neuquén, Zulma Reina, presentó el proyecto de ley de Presupuesto del Poder Legislativo para el año 2027, estimado en $101.616,6 millones.

El proyecto fue elaborado por el área Administrativa de la Legislatura y toma como base los índices ponderados previstos para el próximo ejercicio. Los recursos provienen del 7,5% del régimen de coparticipación federal de impuestos que corresponde a la provincia (Ley 3477), junto a recursos propios y contribuciones del Tesoro.

La propuesta contempla la continuidad del proceso de modernización y transformación digital de la institución, el fortalecimiento de la infraestructura y la capacitación permanente del personal, con el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia de la gestión parlamentaria y administrativa.

El presupuesto apunta a optimizar la planificación institucional y el uso de los recursos para garantizar el cumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución y el funcionamiento del Poder Legislativo, bajo un modelo de gestión transparente y de puertas abiertas que fomenta la participación ciudadana y el acceso a la información pública.

El gasto total se distribuye en 18 programas, vinculados con la actividad parlamentaria, la gestión administrativa, la modernización tecnológica, el mantenimiento de los edificios legislativos y las distintas actividades institucionales.

Entre las principales partidas se encuentran formación y sanción de normas provinciales, con $31.656,7 millones; gestión administrativa, financiera y de control, con 23.251,6 millones; conducción superior (Presidencia y Secretaría), con 11.702,2 millones; y Actividad legislativa, con 10.039,5 millones.

Asimismo, se contemplan recursos para la conservación y el funcionamiento de los edificios de Leloir 810 y Avenida Olascoaga 560, con 7.154,4 y 6.641 millones de pesos, respectivamente.

El presupuesto también incluye programas destinados a la Biblioteca, la capacitación y asistencia al personal legislativo, la difusión de la actividad parlamentaria, la modernización institucional y la Casa de las Leyes Espacio Cultural (CLEC), entre otras áreas.

En cuanto a la distribución por objeto del gasto, se prevén 84.408,7 millones de pesos para personal y contratos; 12.670,2 millones para servicios no personales; 2.769,5 millones para bienes de consumo; 844,1 millones para bienes de uso; 504,1 millones para transferencias y 420 millones para erogaciones figurativas. La planta de personal proyectada es de 618 cargos.





