Lejos de las oficinas, las reuniones de directorio y las urgencias que impone la actividad empresarial, un grupo de empresarios de Neuquén y Río Negro eligió el norte neuquino para reflexionar sobre los desafíos de conducir organizaciones en una región en plena transformación económica.

El escenario fue la histórica estancia Chochoy Mallín, donde entre el 17 y el 19 de noviembre se desarrolló el retiro anual del grupo 286 de Vistage Argentina, una comunidad internacional que reúne a propietarios de empresas, CEOs y altos ejecutivos.

Bajo la coordinación de Magda Marsó, empresaria regional y Chair de Vistage Argentina, el encuentro combinó jornadas de trabajo, intercambio de experiencias y actividades en contacto con la naturaleza.

En una Patagonia que gana protagonismo dentro de la economía argentina, el desafío empresarial no pasa únicamente por ampliar inversiones, incorporar tecnología o generar nuevos negocios. También implica desarrollar la capacidad de conducir equipos, anticipar escenarios y tomar decisiones en contextos cada vez más complejos.

El desafío de liderar empresas en una región que crece

La propuesta de Vistage parte de una metodología en la que los empresarios comparten sus experiencias, analizan situaciones de gestión y encuentran en sus pares diferentes perspectivas para abordar los problemas que enfrentan sus organizaciones.

La confidencialidad y la confianza son dos de los pilares de estos grupos, que buscan generar un ámbito en el que los responsables de las compañías puedan revisar sus propias decisiones y modelos de conducción.

Durante las tres jornadas en el norte neuquino, los participantes trabajaron sobre el autoconocimiento, la escucha y el desarrollo de habilidades de liderazgo, alejados de las exigencias habituales de sus empresas.

La filosofía de la organización se resume en una premisa: “Mejores empresarios, mejor país”.

Integrantes del grupo 286 de Vistage Argentina compartieron tres jornadas de trabajo e intercambio de experiencias en la estancia Chochoy Mallín.

Chochoy Mallín, un escenario con historia y legado familiar

La elección del lugar aportó un componente diferencial al encuentro. La estancia Chochoy Mallín, perteneciente a la familia de Lorena Nicolás Creide , empresaria e integrante del grupo Vistage, refleja parte de la historia y la identidad productiva del norte neuquino.

Su patrimonio, preservado y puesto en valor a través del compromiso familiar, representa también el desafío que enfrentan muchas familias empresarias de la Patagonia: conservar el legado de las generaciones anteriores y proyectarlo hacia el futuro.

Entre las actividades del retiro, los empresarios realizaron una caminata por las denominadas Escaleras del Cielo, además de compartir experiencias vinculadas con los paisajes, las tradiciones y la cultura de la zona.

El entorno natural permitió combinar la agenda empresarial con momentos de reflexión individual y colectiva, en uno de los escenarios menos convencionales para un encuentro de líderes de compañías.

Los empresarios de Neuquén y Río Negro recorrieron los imponentes paisajes del norte neuquino, en una experiencia que combinó naturaleza, liderazgo y trabajo en equipo.

Una nueva convocatoria empresarial para 2027

El encuentro se produjo en momentos en que Vistage busca ampliar su presencia en Neuquén y Río Negro.

Marsó trabaja en la conformación de un nuevo grupo empresarial, cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2027. La convocatoria estará dirigida a propietarios de compañías, CEOs y máximos responsables de organizaciones de ambas provincias.

El objetivo es incorporar nuevos referentes interesados en profesionalizar la gestión de sus empresas, fortalecer sus capacidades de liderazgo y compartir experiencias con otros protagonistas de la economía regional.

Los interesados en formar parte de la iniciativa pueden comunicarse a través del correo electrónico mmarso@vistage.com.

En una región que enfrenta nuevas oportunidades de inversión y desarrollo, la construcción de redes empresariales y la formación de quienes toman las decisiones aparecen como herramientas para acompañar el crecimiento de la Patagonia.