Escalera al Cielo: cómo conocer una de las formaciones geológicas más sorprendentes de Neuquén

La Escalera al Cielo es una formación geológica del Alto Neuquén que puede recorrerse durante todo el año, pero únicamente mediante excursiones con guías habilitados y con el ingreso previamente coordinado. El atractivo se encuentra en la Estancia Chochoy Mallín, una propiedad privada donde el paisaje combina escalones naturales de roca, un arroyo y grandes cantos rodados.

La visita requiere una organización previa porque no está permitido ingresar por cuenta propia. La coordinación se realiza a través de la agencia Piuquepicún, de Andacollo, a cargo de Ariel Aravena. Los visitantes pueden contratar allí la excursión o llegar con un guía habilitado de su confianza, siempre que acuerden antes el acceso a la estancia, los horarios y las condiciones de la salida.

La excursión demanda aproximadamente tres horas y tiene dificultad media-alta

La propuesta busca que el recorrido se realice de manera segura y que el entorno natural se conserve. Por eso, la recomendación es no acercarse sin autorización ni acompañamiento profesional.

El trekking incluye interpretación del paisaje y medidas de seguridad

La excursión demanda aproximadamente tres horas y tiene dificultad media-alta. Durante la caminata se realizan distintas paradas en las que el guía explica la historia del lugar y las características de sus formaciones geológicas. El sendero se encuentra sobre la ruta provincial 57, después de pasar Los Guañacos.

Piuquepicún brinda asesoramiento sobre disponibilidad, fechas y condiciones climáticas. También gestiona los seguros correspondientes y facilita los elementos de seguridad necesarios, como casco y bastones. Quienes contraten otro prestador habilitado deben coordinar igualmente el ingreso con la agencia.

Para completar el circuito se recomienda contar con buen estado físico y utilizar calzado adecuado. Además, es necesario seguir las indicaciones del guía y respetar las condiciones del terreno durante toda la caminata.

La conservación del lugar depende del cuidado de los visitantes

El recorrido atraviesa un ambiente natural que requiere precauciones para evitar daños. Los visitantes deben regresar con sus residuos, no realizar grafitis ni extraer piedras o modificar las formaciones rocosas. También tienen que estacionar únicamente en el sector indicado para no obstaculizar el camino.

La experiencia puede combinarse con una estadía en la Estancia Chochoy Mallín. La temporada para disfrutar de sus servicios y actividades se extiende de noviembre a abril, y la apertura del período 2026-2027 está prevista para el 16 de noviembre.

Durante esos meses, la hostería ofrece alojamiento con servicio all inclusive y propuestas como pesca, cabalgatas, trekking, avistaje de aves y actividades rurales. Así, la visita a la Escalera al Cielo puede integrarse a una estadía más amplia en el norte neuquino.

Informes y reservas: Estancia Chochoy Mallín, teléfono +54 9 2996 55-4522.