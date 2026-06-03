La Estancia Chochoy Mallin continúa desarrollando acciones de puesta en valor en el sitio conocido como “La Escalera al Cielo”, un espacio geológico y paisajístico de gran relevancia ubicado dentro de su establecimiento. Se trata de un recorrido que en los últimos años ha despertado un creciente interés por parte de visitantes, operadores turísticos y amantes de la naturaleza.

“Trabajamos para que este lugar pueda ser disfrutado por las generaciones actuales y futuras, preservando su valor natural, geológico y cultural. Creemos que el turismo responsable es una herramienta fundamental para cuidar y poner en valor nuestro patrimonio”, señalaron desde la estancia.

También destacaron que estas acciones forman parte de una visión de largo plazo orientada a la conservación, el desarrollo turístico sostenible y la valorización de uno de los paisajes más singulares del norte neuquino.

Como parte de este proceso, se realizaron tareas de limpieza, acondicionamiento y desarrollo de senderos, acompañadas por estudios geológicos llevados adelante junto a la Universidad Nacional del Comahue. Asimismo, se mantuvieron instancias de diálogo y articulación con referentes locales y organismos vinculados al turismo regional.

Actualmente se avanza en la instalación de cartelería preventiva e interpretativa vinculada a la geología, la flora y las condiciones de seguridad del recorrido. Estas acciones buscan fortalecer el carácter educativo y de conservación del sendero, promoviendo una visita responsable y respetuosa con el entorno natural.

El lugar, que forma parte del patrimonio natural de la región del Alto Neuquén, viene siendo objeto de un trabajo sostenido de relevamiento, investigación y conservación.

Además de su singular formación geológica, el sector posee un importante valor ambiental y paisajístico, destacándose como uno de los espacios con potencial para el avistaje de cóndores en la región.

En ese marco, la estancia impulsa desde hace varios años distintas acciones orientadas a preservar el entorno, mejorar la experiencia de quienes lo visitan y garantizar un desarrollo turístico responsable.

Ante el incremento de visitas registrado en los últimos años y con el objetivo de preservar las condiciones naturales del lugar, la estancia implementará un sistema de coordinación previa para el ingreso de grupos turísticos. La medida permitirá ordenar el flujo de visitantes, administrar adecuadamente la capacidad de carga del entorno y garantizar condiciones óptimas de seguridad y conservación.

“La Escalera al Cielo” forma parte de las experiencias que la estancia comparte desde hace tiempo con huéspedes y visitantes, siempre mediante recorridos organizados y acompañados, integrando naturaleza, geología, paisaje y patrimonio cultural en una propuesta de turismo de bajo impacto.

Las excursiones continuarán realizándose a través de operadores turísticos habilitados, bajo un esquema de coordinación que contribuya a proteger este espacio natural y asegurar una experiencia de calidad para quienes lo recorren.



