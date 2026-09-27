Leticia Esteves: “Neuquén está demostrando que el turismo puede ser uno de los grandes motores de desarrollo”

El 27 de septiembre de cada año, Neuquén conmemora el Día Mundial del Turismo con una actividad que durante 2026 mantuvo un movimiento sostenido y que atraviesa una etapa de expansión vinculada con la conectividad, la infraestructura, la inversión y la diversificación de experiencias. En este contexto, la provincia llega a la celebración con nuevos indicadores de movimiento turístico y una agenda de promoción y comercialización que tendrá uno de sus principales escenarios en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026.

“Neuquén está demostrando que el turismo puede ser uno de los grandes motores de desarrollo”

“Neuquén está demostrando que el turismo puede ser uno de los grandes motores de desarrollo de la provincia. Los resultados que vemos son consecuencia de una decisión: invertir en rutas, aeropuertos, servicios y conectividad, acompañar a nuestros prestadores y generar condiciones para que el sector privado invierta y crezca. Pero también nos plantean un desafío: que cada vez más localidades puedan vivir del turismo, que la actividad genere trabajo y oportunidades durante todo el año y que quienes nos visitan encuentren una provincia que crece sin perder aquello que vienen a buscar: nuestros paisajes, nuestra naturaleza y nuestra identidad”, destacó la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves.

La última temporada de invierno reflejó que 241.000 turistas recorrieron la provincia, generando más de $244.000 millones en consumo turístico y 8.267 pernoctes en establecimientos habilitados. Estos datos surgen sin contabilizar los datos de septiembre, donde por las buenas condiciones de nieve la temporada se extendió por más de un mes.

Actividad aérea

La conectividad aérea acompañó ese movimiento y sumó nuevos destinos dentro del territorio provincial. Durante la temporada, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco registró más de 67.000 pasajeros entre vuelos comerciales y privados. Además, se incorporó el regreso de los vuelos regulares entre Neuquén capital y Chos Malal, después de 14 años, recuperando la conexión aérea con el norte neuquino.

Neuquén y el desarrollo del Plan Vial 2026

La conectividad se complementa con el desarrollo de infraestructura vial. A través del Plan Vial Neuquén 2026, la provincia lleva adelante intervenciones sobre 2.050 kilómetros de rutas, con obras de pavimentación y repavimentación destinadas a mejorar la accesibilidad, integrar regiones y generar nuevas condiciones para el desarrollo turístico. Estas acciones forman parte de una estrategia que busca que la circulación por el territorio acompañe el crecimiento de los destinos y facilite el acceso a nuevas experiencias.

Líneas de crédito para prestadores turísticos

Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Turismo y el Iadep, se instrumentaron y gestionaron líneas de crédito destinadas a 159 prestadores turísticos. El dato contempla ambas líneas de financiamiento e incluye tanto los créditos ya desembolsados como los que se encuentran en etapa de presentación, por un monto total hasta el momento de más de $1.655 millones.

El desarrollo turístico también se vincula con la generación de condiciones para nuevas inversiones, con nuevas oportunidades para invertir en las siete regiones turísticas de la provincia, a partir de la combinación de infraestructura vial, servicios básicos, conectividad, demanda turística e incentivos fiscales. La Ley Provincial 3502 –Invierta en Neuquén– incorpora herramientas destinadas a proyectos de hotelería, gastronomía, servicios, infraestructura y nuevas experiencias, con beneficios diferenciados según el monto de inversión.

La estrategia de desarrollo incorpora además obras de infraestructura básica que acompañan el crecimiento de los destinos. Actualmente se ejecutan 46 obras de agua y saneamiento en 22 localidades, con una inversión superior a los 210.000 millones de pesos y más de 557.000 habitantes beneficiados. La infraestructura de servicios, junto con la conectividad vial, aérea y digital, constituye una de las condiciones necesarias para ampliar la oferta y generar nuevas oportunidades para el sector privado.

Feria Internacional de Turismo 2026

En este escenario, Neuquén participa de la Feria Internacional de Turismo 2026 junto con las provincias patagónicas y los destinos de todo el país. La presencia provincial permite mostrar destinos, gastronomía, productos regionales, termalismo, pesca, turismo activo, turismo religioso y propuestas para las próximas temporadas, además de fortalecer la promoción y comercialización de la oferta neuquina ante el público y los profesionales del sector.

Los avances alcanzados durante el año también plantean desafíos para una actividad que continúa transformándose. La consolidación del crecimiento requiere ampliar la oferta de servicios, sostener la inversión, mejorar la infraestructura y la conectividad, fortalecer la capacitación y generar propuestas que permitan distribuir el movimiento turístico durante todo el año y en las distintas regiones de la provincia. A estos desafíos se suma la necesidad de incorporar herramientas digitales y nuevas formas de promoción en un escenario donde los viajeros utilizan cada vez más plataformas digitales y sistemas de inteligencia artificial para decidir dónde viajar, qué visitar y dónde alojarse.

En este Día Mundial del Turismo, Neuquén proyecta una agenda que combina los resultados de la actividad con los desafíos de la próxima etapa: consolidar el crecimiento, mejorar las condiciones para la inversión, ampliar la conectividad, fortalecer la integración territorial y acompañar las transformaciones tecnológicas que atraviesan al turismo.





