El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, llamó a la licitación número 19/26 para la construcción de un nuevo Centro Deportivo Comunitario (CDC) en Pilo Lil. La obra cuenta con un presupuesto oficial de $6.425.697.841 y un plazo de ejecución de 12 meses.

Se trata del CDC número 15 que se licita en la provincia. De ese total, diez ya se encuentran en ejecución, como parte de una política de infraestructura destinada a ampliar los espacios deportivos, recreativos y de encuentro comunitario en distintas localidades neuquinas.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de aproximadamente 1.300 metros cuadrados, que contará con un salón de usos múltiples preparado para la práctica de básquet, hándbol y vóley, equipado con tribunas metálicas telescópicas móviles. También dispondrá de un salón flexible para talleres, reuniones y actividades culturales, además de áreas administrativas y de servicios.

La propuesta incluye espacios exteriores para ampliar las posibilidades de uso comunitario: un playón deportivo equipado, otro playón exterior, sector de juegos y recreación, un invernadero, áreas parquizadas, bancos e iluminación. El conjunto contará con tres portales de acceso, rampas, escaleras y sectores de estacionamiento.

Por las características climáticas y geográficas de Pilo Lil, el proyecto incorpora soluciones constructivas y tecnológicas específicas. La estructura será metálica y sismorresistente, con cerramientos con aislación térmica. Se prevé calefacción central por aire caliente y un sistema exterior de piso radiante para el derretimiento de nieve.

Presentación y apertura de ofertas

Las ofertas se recibirán hasta el martes 15 de diciembre de 2026 a las 10.00, en la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en La Rioja 229, piso 10, de Neuquén capital.

La apertura de ofertas se realizará ese mismo día a las 12.00, en la Sala Don Felipe Sapag de la Casa de Gobierno, ubicada en la intersección de las calles Julio Argentino Roca y La Rioja.