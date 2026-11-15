Licitaron el Centro Deportivo Comunitario de Picún Leufú: tendrá capacidad para 400 personas

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, puso en marcha la licitación pública Nº 17/2026 para la construcción del nuevo edificio del Centro Deportivo Comunitario (CDC) en Villa Puente Picún Leufú.

La obra, que forma parte del plan de obra pública impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, cuenta con un presupuesto oficial de $5.775.988.476 y un plazo para su ejecución de 12 meses. “Al asumir nuestra gestión nos encontramos con un importante déficit de infraestructura en toda la provincia que estamos saldando entre todos. Este tipo de obras, además de generar mano de obra local, fortalecen el arraigo de la población”, expresó el mandatario.

Como parte de ese plan de obras, actualmente se encuentran en ejecución ocho centros deportivos comunitarios en Andacollo, Los Guañacos, Huinganco, Las Coloradas, Moquehue, Villa del Nahueve, Coyuco-Cochico y Senillosa. Además, el CDC de Villa El Chocón está próximo a iniciar su construcción, el de San Patricio del Chañar ya fue adjudicado, y los de Plottier y Junín de los Andes se encuentran en proceso licitatorio.

Este nuevo CDC permitirá incorporar infraestructura deportiva cubierta en Villa del Puente Picún Leufú y ampliar las oportunidades de acceso al deporte durante todo el año. Al mismo tiempo, ofrecerá espacios para actividades recreativas, culturales y encuentros comunitarios, promoviendo la participación de niños, jóvenes y familias.

Detalles de la licitación

La recepción de ofertas se realizará hasta el miércoles 9 de diciembre a las 9, en la Secretaría de Obras Públicas, ubicada en La Rioja 229, piso 10, de Neuquén capital.

La apertura de ofertas tendrá lugar ese mismo día a las 12, en la Sala Don Felipe Sapag, ubicada en la intersección de las calles Julio Argentino Roca y La Rioja.

Para solicitar información sobre el pliego, los interesados deberán comunicarse con la Dirección Provincial de Contrataciones Ley 687, a través del correo electrónico obraspublicasneuquen@gmail.com. El sistema de contratación será por ajuste alzado por precio global.

Características de la obra

El proyecto contempla un edificio de 1.283 metros cuadrados, ubicado entre las calles Manuel Belgrano y Jaime de Nevares, junto al Jardín de Infantes Nº 51. Se trata de una infraestructura pública de uso múltiple, diseñada para ampliar las posibilidades de encuentro y participación comunitaria, con espacios destinados al deporte, la recreación y las actividades culturales.

El edificio contará con un Salón de Usos Múltiples (SUM) equipado para la práctica de básquet, hándbol y vóley, con gradas y tribunas metálicas telescópicas móviles para 400 personas. También dispondrá de un salón flexible para talleres, reuniones y propuestas culturales, además de hall de acceso, sector administrativo, cocina, sanitarios y espacios semicubiertos.

En el exterior se construirán un playón deportivo equipado, otro espacio para actividades recreativas, un sector de juegos, tres portales de acceso, rampas, escaleras y dos sectores de estacionamiento. El proyecto se completará con parquización, bancos, mástil e iluminación exterior.

La infraestructura incorporará características especialmente pensadas para las condiciones climáticas de la región. Tendrá estructura metálica sismorresistente, cerramientos y cubierta con aislación térmica, calefacción central por aire caliente y un sistema exterior de piso radiante para el derretimiento de nieve.

En materia de eficiencia energética, contará con iluminación LED, carpinterías con doble vidriado hermético y un sistema de energía solar fotovoltaica. Además, incluirá una planta de tratamiento de efluentes cloacales, almacenamiento de gas licuado de petróleo (GLP) mediante zepelín, infraestructura de fibra óptica, red digital y enlace satelital. También dispondrá de una red contra incendios, iluminación de emergencia y señalización de evacuación.