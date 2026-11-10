La localidad de Picún Leufú será escenario de una nueva edición de la Expo Forrajera Neuquina, una propuesta que busca fortalecer la producción ganadera, impulsar la innovación tecnológica y generar nuevas oportunidades para los productores de la provincia. El encuentro se realizará el próximo viernes 13 de noviembre, con la participación de especialistas, instituciones técnicas, empresas y representantes del sector agropecuario.

La tercera edición de la exposición tendrá lugar en el Campo de Doma Pantaleón Bustamante, donde se desarrollará una jornada que comenzará a las 8:30 y se extenderá hasta las 17:15. La propuesta combinará capacitaciones, intercambio de experiencias productivas, presentación de tecnologías y demostraciones prácticas destinadas a mejorar la eficiencia de los establecimientos ganaderos de Neuquén.

El evento se presenta como una oportunidad para abordar uno de los principales desafíos de la actividad agropecuaria regional: mejorar la cantidad y calidad del alimento disponible para el ganado, optimizar los costos y aprovechar los recursos naturales de manera más eficiente.

La iniciativa es impulsada por el Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Producción e Industria y el Centro PyME-ADENEU, junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Municipalidad de Picún Leufú y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue.

La producción de forrajes, una oportunidad para la ganadería neuquina

En una provincia donde las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua representan desafíos para el desarrollo agropecuario, la producción de forrajes adquiere una importancia estratégica.

La posibilidad de generar alimento para el ganado mediante cultivos adaptados a las condiciones patagónicas permite fortalecer los sistemas productivos, mejorar la planificación de la alimentación animal y reducir la dependencia de recursos externos.

En este contexto, la Expo Forrajera busca acercar a los productores herramientas concretas para mejorar sus establecimientos, incorporando conocimientos técnicos, nuevas tecnologías y experiencias desarrolladas tanto en Neuquén como en otras provincias.

El coordinador de la Secretaría de Producción e Industria, Carlos Caivano, destacó que mejorar la producción ganadera requiere prestar especial atención a la calidad y disponibilidad del alimento para los animales, mediante tecnologías y prácticas que permitan optimizar los sistemas productivos.

Por su parte, el director del Programa Forrajero provincial, Eduardo Heredia, señaló que la producción de forrajes y la ganadería deben analizarse como actividades integradas dentro de una misma cadena productiva.

La exposición también apunta a fortalecer los vínculos entre productores, proveedores de insumos, instituciones y empresas, generando oportunidades de cooperación y potenciales acuerdos comerciales.

Charlas técnicas, manejo de suelos y experiencias productivas

La jornada comenzará a las 8:30 con la recepción y acreditación de los participantes, mientras que a las 9 se realizará la apertura oficial con autoridades provinciales y representantes de las instituciones organizadoras.

A partir de las 9:20 comenzarán las disertaciones técnicas. El ingeniero agrónomo Dante Ignacio, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue, abordará los recursos forrajeros disponibles y sus alternativas de utilización. Posteriormente, Laura Villar, del INTA Alto Valle, analizará el aprovechamiento de estos recursos en la producción ganadera bovina.

Uno de los temas centrales será el análisis económico de la actividad. Mariana Hafford, del Centro PyME-ADENEU, y Joaquín Reissing, de la Secretaría de Producción e Industria, expondrán sobre los costos de oportunidad entre la producción forrajera y la ganadería, una cuestión de especial interés para quienes deben decidir cómo aprovechar sus tierras y recursos.

El programa también dedicará un espacio al manejo y recuperación de suelos salino-sódicos con fines forrajeros, con la participación de especialistas del INTA Alto Valle. Además, se explicará la importancia de realizar análisis de suelo e interpretar correctamente sus resultados antes de tomar decisiones productivas.

Después del mediodía se presentarán herramientas para desarrollar cultivos exitosos de alfalfa, junto con experiencias de establecimientos agropecuarios de la región.

Entre las exposiciones se destacan la presentación del establecimiento Las Taperitas, la experiencia de las chacras vinculadas a AAPRESID y el caso de Agropecuaria Don Manuel, que permitirán conocer diferentes estrategias y resultados productivos.

Tecnología y demostraciones directamente en el campo

Uno de los principales atractivos de esta tercera edición será la posibilidad de complementar las exposiciones técnicas con actividades prácticas.

Los asistentes podrán conocer experiencias vinculadas con maquinaria agrícola, cultivos forrajeros, verdeos de invierno y nuevas alternativas de producción adaptadas a las condiciones del territorio neuquino.

También se prevé la presentación de ensayos con maíz precoz, una opción que puede resultar de interés para establecimientos dedicados a la ganadería menor.

Estas actividades buscan que los productores puedan observar resultados concretos, intercambiar experiencias con técnicos y evaluar alternativas para incorporar nuevas prácticas en sus propios campos.

La jornada tendrá, además, un espacio gastronómico durante el almuerzo, con una propuesta a cargo de feriantes y carros locales, que también podrán participar de la actividad económica generada por el encuentro.

Picún Leufú, protagonista de la diversificación productiva

La realización de la Expo Forrajera en Picún Leufú se vincula con la estrategia provincial de fortalecer las economías regionales y ampliar las oportunidades de desarrollo más allá del sector energético.

La Región del Limay ocupa un lugar destacado dentro de esa planificación, particularmente por sus posibilidades de ampliar la producción agropecuaria mediante el aprovechamiento de las tierras bajo riego, el mejoramiento de la infraestructura y la incorporación de tecnología.

En ese escenario, la producción de forrajes constituye una actividad estratégica, tanto por su vinculación directa con la ganadería como por las oportunidades comerciales que puede generar para los establecimientos agrícolas.

La tercera Expo Forrajera Neuquina buscará demostrar que el desarrollo del campo provincial también depende de la capacitación, la innovación y la articulación entre el sector público y privado.

Con productores, especialistas e instituciones reunidos en un mismo espacio, Picún Leufú volverá a convertirse en un punto de encuentro para quienes apuestan al crecimiento de la actividad agropecuaria en Neuquén.

La cita será el viernes 13 de noviembre, desde las 8:30, en el Campo de Doma Pantaleón Bustamante de Picún Leufú.