El transporte público de Neuquén, COLE, informó sobre una modificación en uno de sus recorridos debido a obras que se están realizando en la ciudad de Neuquén. El nuevo recorrido regirá para la línea 22C por los próximos diez días.

Según la notificación emitida por la aplicación, los trabajos se concentran en la intersección de las calles Futaleufú y Viedma, lo que obligará a alterar el recorrido original del servicio.

Tanto el recorrido de ida como el de vuelta sufrirá el mismo desvío. El colectivo de la 22C circulará por San Ignacio, luego tomará San Julián, continuará por Esquel hasta llegar a Futaleufú, donde retomará su recorrido habitual.

Desde la empresa pidieron a los usuarios tener en cuenta esta modificación a la hora de planificar sus viajes, ya que algunas paradas podrían verse momentáneamente afectadas.

Se trata de una medida temporal vinculada al avance de obras en ese sector del oeste de la ciudad. Una vez finalizados los trabajos, el servicio volverá a su trazado normal.