En un acto que se realizó esta mañana en las intersecciones de Crouzeilles y Punta Indio de Neuquén capital, el intendente Mariano Gaido anunció la pavimentación de 1.000 cuadras para el sector oeste de la ciudad, puntualmente en los barrios Hibepa, Valentina Sur y Almafuerte.

El intendente expresó: “Estamos trabajando en conjunto con la provincia al anunciar un plan de obras histórico, son 1.000 cuadras de asfalto para los barrios Hibepa, Valentina Sur y Almafuerte. Es importante que se conozca que esto llega para que 370 viviendas tengan la garantía de que trabajaremos en asfalto y servicios”.

Sostuvo además que “estas 1.000 cuadras se llevan adelante con fondos propios, sin endeudamiento y con una inversión de $85.000 millones”, y destacó que “es la obra más importante que lanzamos en el oeste”.

Por otro lado, Gaido expresó en diálogo con los medios: “Son fondos de superávit que se utilizan para que haya equidad vivas donde vivas”.

Finalmente, dijo que las obras en el sector demandarán un plazo de ejecución entre ocho y diez meses.

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad, Alejandro Nicola manifestó: “Básicamente esto es con todos los servicios en este sector. Son 1.000 cuadras, algunas obras están con contratos firmados, en Hibepa firmaremos el convenio esta semana y también un desarrollo de Cuenca la XVI que está próximo a licitarse”.

En representación del Gobierno provincial fue parte del acto el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Luis Ousset, quien comentó: “Acá lo importante es hacia dónde van los recursos de los neuquinos, se materializan los recursos de Vaca Muerta con el 13% que queda de las regalías”.

“Hoy materializamos un plan de 1.000 cuadras de asfalto con una mirada federal, es importante teniendo en cuenta las 100 personas que entran por día a Neuquén”, indicó el funcionario provincial.

Y sentenció: “Lo que pasa en Neuquén no sucede en ningún lado y no hay que naturalizarlo”.





