Hay paisajes que cambian en cuestión de semanas. El Salto del Agrio, uno de los grandes atractivos de Caviahue, pasó de estar completamente congelado a mostrar una fuerza inusual por las intensas lluvias y el rápido deshielo.

El aumento del caudal hizo que el agua comenzara a desbordar su curso habitual y generara dos y hasta tres caídas, formando una postal que llamó especialmente la atención de quienes llegaron hasta el lugar.

“Había varios saltos, cuando tiene mucha agua, drena por dos lugares. Entonces había como dos o tres caídas. Parecían las cataratas”, contó el intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa, durante una entrevista con La mañana es de la Primera, por AM550.

De estar congelado a multiplicar sus saltos

La transformación del paisaje se produjo en pocas semanas. La nieve acumulada comenzó a perderse con las lluvias y el incremento del agua modificó la fisonomía habitual de la cascada.

Mansegosa explicó que cuando las condiciones son normales existe un solo curso en el Salto del Agrio, pero cuando aumenta el caudal aparece un segundo recorrido.

“Cuando no hay lluvias intensas como ahora, hay un solo curso en el salto del Agrio, pero cuando crece hay doble curso”, explicó el intendente.

El espectáculo natural también generó movimiento en la localidad. “La verdad que ha ido muchísima gente a ver la cascada porque realmente, hacía varios años que no traía tanta agua”, señaló Mansegosa.

El temporal también cambió el paisaje del pueblo

La lluvia modificó rápidamente el entorno de Caviahue. La nieve que todavía permanecía en el pueblo se redujo considerablemente y durante la noche incluso se registró una nueva nevada de unos dos o tres centímetros, antes de que las precipitaciones continuaran.

El nivel del agua también se acercó a la costanera. Según explicó el intendente, algunos edificios ubicados cerca del lago tuvieron inconvenientes con el agua que sube desde las napas, mientras que en otros sectores algunos techos se vieron afectados.

Sin embargo, pese a la intensidad del temporal, no hubo evacuados ni inconvenientes mayores.

“El pelo del agua está bastante cerca de la costanera, pero no ha producido ningún edificio, ningún inconveniente, no hubo evacuados”, afirmó Mansegosa.

Un temblor que pasó inadvertido

En medio de este escenario también se registró un temblor durante la noche en Caviahue.

El movimiento, sin embargo, prácticamente no fue percibido por los habitantes. “No fue perceptible el temblor para nada”, aclaró el intendente durante la entrevista.

Mientras las lluvias continúan, el agua sigue transformando el paisaje de uno de los destinos turísticos de la cordillera neuquina. Una vez que termine el temporal, quedará por delante el repaso de algunos sectores urbanos.

“Cuando corten las lluvias habrá que repasar las calles que están asfaltadas porque, bueno, obviamente que se hacen lagunitas por todos lados. Estamos un poco acostumbrados”, explicó Mansegosa.

Por ahora, el protagonismo está puesto en el agua: la misma naturaleza que hace pocas semanas cubría de hielo el Salto del Agrio ahora lo convirtió en una enorme caída doble que volvió a atraer todas las miradas.