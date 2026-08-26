Hay mucha nieve y Caviahue proyecta mantener abierta la temporada hasta octubre

El centro de esquí de Caviahue-Copahue proyecta extender la temporada invernal hasta fines de septiembre y empalmar con el fin de semana largo de la primera quincena de octubre. La decisión está vinculada con la importante acumulación de nieve registrada en la localidad cordillerana. Las condiciones actuales permiten mejorar las perspectivas respecto de la temporada anterior, cuando la escasez de precipitaciones níveas había reducido considerablemente el período de funcionamiento.

Este año, el incremento de visitantes y las condiciones climáticas favorecieron el desarrollo de la actividad turística en Caviahue-Copahue. La disponibilidad de nieve permitió sostener la prestación de servicios y excursiones durante un período más extenso. También se mantiene la propuesta que combina actividades de nieve con las termas.

En paralelo, el volcán Copahue fue preseleccionado para representar a Argentina en la convocatoria internacional Montañas Famosas del Mundo 2026. La iniciativa es organizada por la Alianza Internacional de Turismo de Montaña. La postulación surgió de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo provincial, profesionales de la zona, vecinos y la Secretaría de Turismo municipal.

Los pronósticos meteorológicos anticipan nuevas nevadas desde la tarde-noche de este miércoles, con precipitaciones previstas también para el jueves y viernes. El nuevo aporte de nieve permitirá mantener las condiciones de las pistas del centro de esquí. Además, acompañará el desarrollo de actividades deportivas y culturales destinadas a atraer visitantes de la región.

La extensión de la temporada representa una oportunidad para fortalecer la actividad turística local durante el inicio de la primavera. La continuidad de las actividades permitirá prolongar el movimiento de visitantes y sostener la prestación de servicios turísticos. De esta manera, Caviahue-Copahue busca extender el movimiento económico generado por la temporada de nieve hasta el fin de semana largo de octubre.