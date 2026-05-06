Paciencia, tenacidad pero también algo de fortuna. Estos elementos combinó Alejandra Heis para lograr una fotografía única: el retrato de la vía láctea abrazando el salto del agrio. Esta fotografía fue seleccionada entre las 25 mejores del año por la plataforma Capture the Atlas y de esta forma recompensó el intento infructuoso de 2024.

Ese año, Alejandra se vio imposibilitada de llegar al salto debido a una tormenta de nieve. En abril de 2025 y tras un nuevo viaje, el frío y los fuertes vientos pusieron en duda el resultado final, aunque esos miedos se disiparon cuando concluyó la obra.

En diálogo con Entretiempo por AM550, resaltó que la distinción "Es un orgullo, no solo porque alienta mi trabajo, sino porque es una forma de mostrar la belleza de nuestros paisajes en Argentina, que se visibilicen más allá de la frontera".

La fotografía muestra la Vía Láctea sobre el Salto del Agrio, uno de los paisajes más emblemáticos del norte neuquino, rodeado por formaciones volcánicas y minerales de intensos colores.

Un trípode a ras del suelo y la habilidad de encontrar el momento justo en el que la galaxia coronó la cascada a las 5.50 de la madrugada formaron la escena ideal, aquella que había formado en su imaginación tantas veces y pudo plasmar con exposiciones repetidas. "Generalmente en la fotografía nocturna se planifica. Usamos herramientas para hacerlo desde casa. Después, en el lugar, uno improvisa según el terreno" explicó.

El Salto del Agrio hace tiempo estaba marcado en el mapa de Alejandra

"Tuve la oportunidad de ir dos veces por distintas zonas de Neuquén sacando fotografías. Es un lugar que me encanta, es una provincia bellísima", relató. Con respecto a la cascada del Parque Provincial Copahue, confesó que "Estaba en mi lista por su singularidad, es un lugar muy llamativo y hermoso".

Rodeada de basalto, la escena se enriquece con los vivos colores dejados por los minerales, en particular el hierro y el azufre arrastrados por el río Agrio, describió el sitio Capture the Atlas.

Combina un trabajo como empleada de comercio con la pasión por la fotografía nocturna

"Estos viajes los hago en vacaciones y a veces tengo solo una noche por lugar. Si esa noche está nublada, bueno, lo conozco de día. En la Cascada La Fragua no pude hacer fotografía nocturna porque cuando la conocí estaba nublado" explicó Alejandra.

Los inicios en la disciplina se dieron casi de casualidad. En sus viajes sacaba fotos con una cámara digital sencilla y con su teléfono celular, pero esas imágenes no lograban reflejar lo que ella veía. "Entonces compré una cámara y ahí me atrapó la fotografía. Probé distintos estilos, pero cuando llegué a la fotografía nocturna, me atrapó completamente. Tiene algo de mística: estar de noche en esos lugares, sentirlos" narró.

"La cámara capta colores que el ojo humano no ve. De noche, nuestros ojos priorizan captar luz y dejan de lado el color. La cámara, en cambio, deja entrar luz durante varios segundos y registra esos colores del cielo nocturno" detalló Alejandra.

En la 9º edición de Milky Way Photographer of the Year destacaron imágenes de todo el mundo que promuevan la astrofotografía y la conciencia sobre la contaminación lumínica. A diferencia de otros certámenes, los fotógrafos no presentan sus trabajos: es la propia organización la que realiza una curaduría global, eligiendo imágenes por su calidad, originalidad y la capacidad de revelar nuevos destinos.

La entrevista completa: