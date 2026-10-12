El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) suspendió temporalmente la atención presencial en su edificio comercial de Neuquén capital por inconvenientes edilicios detectados el viernes pasado. Mientras avanzan las reparaciones, los usuarios pueden realizar gestiones y consultas a través de los canales virtuales y telefónicos del organismo.

La medida afecta a quienes necesitan acercarse personalmente a las oficinas comerciales para resolver consultas o realizar trámites vinculados con el servicio de agua y saneamiento. Por el momento, no se informó una fecha concreta para la reapertura.

Cómo hacer trámites en el EPAS sin ir a las oficinas

El organismo reforzó sus canales de atención a distancia para garantizar la continuidad de las gestiones durante el cierre temporal. La principal alternativa es la Oficina Virtual del EPAS, a la que se puede acceder desde el sitio oficial: www.epas.gov.ar.

La plataforma permite realizar gestiones en línea y consultar información relacionada con los servicios del organismo. Según el EPAS, está disponible durante las 24 horas.

Otra opción es el asistente virtual o bot, al que también se accede desde la página oficial. Esta herramienta permite canalizar consultas sin necesidad de trasladarse hasta el edificio comercial.

El teléfono gratuito que sigue habilitado

Quienes necesiten comunicarse directamente con el organismo pueden llamar al 0800-222-4827, la línea telefónica gratuita que continúa habilitada durante la suspensión de la atención presencial.

De esta manera, los usuarios disponen de alternativas digitales y telefónicas para realizar consultas mientras se desarrollan los trabajos de reparación.

Por qué se suspendió la atención presencial

La decisión se tomó a raíz de inconvenientes edilicios detectados el viernes pasado en el edificio de atención comercial del EPAS en Neuquén capital.

El organismo indicó que se llevarán adelante las reparaciones correspondientes, aunque no precisó públicamente el alcance de los problemas ni cuánto tiempo demandarán los trabajos.

La suspensión corresponde a la atención presencial en el edificio comercial. La información difundida no indica que se haya interrumpido la prestación del servicio de agua potable o saneamiento por esta situación.

Cuándo volverá a atender el EPAS en sus oficinas

Por el momento, no hay una fecha confirmada para la normalización de la atención presencial. El EPAS señaló que informará oportunamente cuándo volverá a recibir usuarios en sus oficinas comerciales.

Hasta entonces, quienes necesiten realizar trámites pueden recurrir a la Oficina Virtual, al asistente virtual y a la línea telefónica gratuita.

El organismo agradeció la comprensión de la comunidad ante el inconveniente y mantendrá habilitados estos canales mientras se completan las reparaciones.