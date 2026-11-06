El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 6 de noviembre anticipa una jornada con lluvias, chaparrones y viento en distintas localidades de la provincia de Neuquén. Las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la madrugada y la mañana, aunque podrían continuar durante la tarde en algunos sectores.

En Neuquén capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal se esperan condiciones variables, con temperaturas mínimas de entre 2 y 10 grados y máximas que llegarán hasta los 19 grados. El viento también tendrá protagonismo, especialmente durante las primeras horas del día.

De acuerdo con los datos del organismo nacional, hacia la noche se espera una disminución de las precipitaciones y una mejora de las condiciones meteorológicas en las cuatro ciudades.

Neuquén capital: chaparrones durante gran parte del día

En Neuquén capital, el viernes comenzará con chaparrones y una temperatura de 10 grados. Durante la madrugada, el viento soplará del sur, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Por la mañana continuarán las precipitaciones. La temperatura llegará a los 12 grados y el viento del sur tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la tarde se esperan nuevos chaparrones, con una máxima de 18 grados y viento del sudeste. Hacia la noche, el panorama será más estable: se prevé cielo algo nublado, 16 grados y viento leve del noroeste.

Zapala tendrá la máxima más alta entre las cuatro ciudades

En Zapala, la jornada comenzará con chaparrones y una temperatura de 6 grados. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas y viento del sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde podrían regresar los chaparrones, aunque la temperatura alcanzará los 19 grados, la máxima prevista entre las cuatro localidades analizadas.

Para la noche, el SMN anticipa cielo algo nublado y una temperatura de 17 grados.

San Martín de los Andes tendrá una madrugada fría

En San Martín de los Andes se espera una de las temperaturas más bajas de la provincia durante las primeras horas del viernes. La madrugada comenzará con cielo mayormente nublado y apenas 2 grados.

Por la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, con una temperatura de 6 grados. Durante la tarde el cielo permanecerá mayormente nublado y la máxima llegará a los 14 grados.

Hacia la noche se espera una disminución de la nubosidad, con cielo algo nublado y 12 grados.

Chos Malal: lluvias aisladas y nuevos chaparrones

En Chos Malal, el viernes comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 4 grados.

Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una temperatura de 5 grados. Por la tarde podrían regresar los chaparrones y el termómetro alcanzará los 18 grados.

Por la noche mejorarán las condiciones, con cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 16 grados.