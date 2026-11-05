El viento continuará siendo protagonista en Neuquén durante este jueves 5 de noviembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas podrían alcanzar los 78 km/h en distintas localidades del interior provincial, mientras que las lluvias se concentrarán principalmente en el centro y sur del territorio.

En Neuquén capital se espera una temperatura máxima de 23 grados, con viento del oeste durante la tarde y ráfagas de hasta 69 km/h. En Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal se pronostican ráfagas que podrían llegar a los 78 km/h.

Las condiciones serán diferentes según la región: mientras que en la capital predominarán el viento y la nubosidad, en la zona cordillerana y el centro provincial también habrá precipitaciones.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital

En la ciudad de Neuquén, la jornada comenzará con cielo algo nublado y temperaturas de 15 grados durante la madrugada y 13 grados por la mañana.

En ambos períodos, el viento soplará del sudoeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Durante la tarde llegará el momento de mayor intensidad. La temperatura alcanzará los 23 grados, con cielo mayormente nublado y viento del oeste de entre 32 y 41 km/h. Las ráfagas podrían llegar a los 69 km/h.

Por la noche se esperan 17 grados y cielo parcialmente nublado. El viento volverá a soplar del sudoeste, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Zapala tendrá chaparrones y ráfagas de hasta 78 km/h

En Zapala, el pronóstico anticipa una jornada con precipitaciones durante buena parte del día. Se esperan chaparrones por la mañana y la tarde, mientras que por la noche podrían registrarse lluvias aisladas.

La temperatura mínima será de 8 grados y la máxima llegará a los 16 grados.

El viento del oeste y sudoeste ganará intensidad durante la segunda mitad de la jornada. Por la tarde, las ráfagas podrían alcanzar los 78 km/h, mientras que durante la noche llegarían a los 59 km/h.

San Martín de los Andes tendrá lluvias durante casi todo el jueves

En San Martín de los Andes se espera uno de los escenarios más inestables de la provincia. El SMN pronostica lluvias desde la madrugada hasta la tarde y precipitaciones aisladas durante la noche.

La temperatura oscilará entre 1 y 11 grados, por lo que será también una de las localidades más frías entre las incluidas en el pronóstico.

El viento aumentará su intensidad con el correr de las horas. Durante la tarde soplará con velocidades de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h.

Chos Malal: viento intenso y una máxima de 16 grados

En Chos Malal, la nubosidad será variable durante el jueves. Se espera cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la noche, mientras que por la mañana estará algo nublado.

La temperatura máxima llegará a los 16 grados durante la tarde.

El viento del oeste será uno de los principales factores de la jornada. Durante la tarde podría alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 78 km/h.