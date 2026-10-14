Producto del intenso temporal de viento y lluvia que se registra hace días en una buena parte de la provincia del Neuquén, en la ciudad capital se adelantarán las tareas de desmalezamiento - que generalmente comienzan en diciembre- en puntos neurálgicos del centro urbano.

Dio detalles al respecto el subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad, Cristian Haspert en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550.

El funcionario describió que “las malezas crecerán mucho en los próximos días, tenemos 30 centímetros aun cuando no hay sol en lugares importantes, hablamos de la bicisenda sobre 12 de Septiembre, las banquinas de Mosconi y la Raúl Alfonsín”.

Además detalló: “La prioridad está puesta en el temporal, que nos ha llevado muchos días de estar atentos más allá de que fueron lluvias constantes, pero leves. Igualmente esa cantidad de agua mueve y arrastra sedimentos y residuos en la vía pública, entonces permanentemente hay equipos despejando bocas de tormenta”.

“Hace años no veía el cielo nublado durante tanto tiempo lo cual trae aparejado un problema”, dijo Haspert y comentó que “hay muchos trabajos con equipamiento, debemos adelantarnos con estos operativos que suelen hacerse más cerca de diciembre”.

El subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén manifestó que los trabajos se llevarán a cabo principalmente los fines de semana y en horario nocturno, cuyo objetivo principal es no generar inconvenientes para quienes transitan por las diferentes zonas, ya sea en autos o a pie.

“También instamos a que las personas desmalecen sus propios terrenos”, sostuvo Cristian Haspert en diálogo con AM550.

Finalmente indicó que el operativo Puerta a Puerta para continuar con la recolección de residuos seguirá por el sector de Valentina Sur, donde más microbasurales se concentran en Neuquén.

LA ENTREVISTA COMPLETA:





