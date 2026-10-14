La provincia de Neuquén tendrá este miércoles 14 de octubre una jornada marcada por las lluvias, el cielo mayormente nublado y temperaturas variables. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones en Neuquén capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal.

La ciudad de Neuquén alcanzará una máxima de 19 grados, mientras que San Martín de los Andes tendrá la temperatura mínima más baja de las cuatro localidades, con 5 grados durante la mañana. En Zapala, la máxima será de 12 grados y en Chos Malal llegará a los 17.

El pronóstico anticipa lluvias en distintos momentos del miércoles, aunque su distribución y duración variarán según la zona. El escenario se da en una semana marcada por la inestabilidad y las precipitaciones en distintos puntos del país y de la provincia.

Cómo estará el tiempo en Neuquén capital

En Neuquén capital, la madrugada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura de 12 grados. Durante la mañana se esperan lluvias aisladas, con una mínima de 10 grados y viento del este de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde continuarán las precipitaciones aisladas y la temperatura alcanzará los 19 grados, la máxima prevista para la jornada. El viento cambiará al noreste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura de 15 grados. El viento volverá a soplar del este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Zapala tendrá lluvias y una máxima de 12 grados

En Zapala se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, con una temperatura de 8 grados en ambos períodos.

Por la tarde se pronostican lluvias y una máxima de 12 grados, mientras que durante la noche el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá a 8 grados. El viento soplará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Las condiciones previstas anticipan una jornada fría y húmeda en el centro de la provincia, con precipitaciones que podrían complicar las actividades al aire libre.

San Martín de los Andes tendrá la mañana más fría

San Martín de los Andes registrará una de las jornadas más frías de Neuquén. La madrugada comenzará con lluvias aisladas y 8 grados, mientras que durante la mañana la temperatura bajará a 5 grados, también con precipitaciones aisladas.

Por la tarde se esperan chaparrones y una máxima de 11 grados. Las precipitaciones continuarán durante la noche, cuando la temperatura rondará los 9 grados.

El viento soplará del noreste durante la primera parte del día y cambiará al este por la tarde y la noche, con velocidades de entre 7 y 22 km/h.

La combinación de bajas temperaturas y precipitaciones será uno de los aspectos a tener en cuenta para quienes tengan previsto circular o realizar actividades al aire libre en la región cordillerana.

Chos Malal: lluvias durante la mañana y la tarde

En Chos Malal, la madrugada comenzará con lluvias aisladas y 9 grados. Durante la mañana se esperan lluvias, con la misma temperatura y viento del este de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde continuarán las precipitaciones y la máxima alcanzará los 17 grados. Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá a 13 grados, con viento del este de entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, el norte neuquino también tendrá una jornada inestable, aunque con una máxima superior a la prevista para Zapala y San Martín de los Andes.