Temporal en Neuquén: qué rutas siguen cerradas y cuáles requieren extrema precaución para circular

Tras el fuerte temporal de lluvias que afectó a distintos sectores de Neuquén, las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar y la provincia bajó el nivel de alerta. Sin embargo, varias rutas provinciales y pasos internacionales continúan con restricciones debido a la presencia de agua, barro, sedimentos, desbordes y daños en la infraestructura vial. Mientras avanza la evaluación de los daños, Vialidad Provincial mantiene desplegados equipos para recuperar la transitabilidad y garantizar condiciones de seguridad.

Este viernes 25 de septiembre, personal del Distrito 4 de Conservación de la Dirección Provincial de Vialidad trabaja en distintos puntos de la Zona Sur con tareas de remediación. Los operativos se concentran especialmente en los sectores afectados por acumulación de agua, desbordes de alcantarillas y cunetas, barro y modificaciones en las condiciones de las calzadas.

La mejora del tiempo no implica la habilitación automática de los caminos que permanecen restringidos. Desde los organismos provinciales se mantiene el pedido de respetar los cortes y las indicaciones del personal vial, mientras continúa el monitoreo de ríos, arroyos, cañadones, rutas y puentes afectados por el temporal.

Las rutas que continúan cerradas o con restricciones

El Paso Internacional Hua Hum permanece cerrado e intransitable hasta nuevo aviso. La interrupción se debe a la acumulación de agua, barro y sedimentos sobre la calzada, especialmente en el sector de Quechuquina.

También continúa intransitable la Ruta Provincial 63, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 237 y Villa Meliquina. En este sector se acumuló una importante cantidad de agua sobre la calzada y el tránsito permanece cerrado hasta nuevo aviso.

Vialidad Provincial trabaja en sectores afectados por agua, barro, desbordes y daños en puentes y calzadas.

La Ruta Provincial 65, entre el empalme con la Ruta Nacional 237 y Villa Traful, se encuentra transitable con extrema precaución. Las intensas precipitaciones provocaron desbordes en sectores de alcantarillas y cunetas.

Durante este viernes, los equipos de Vialidad trabajan en el cambio de alcantarillas en la zona de Estancia La Primavera y en el sector conocido como Los Olates. En ambos puntos la calzada se encuentra reducida y hay maquinaria trabajando, por lo que se solicita circular a baja velocidad y respetar las indicaciones del personal.

En la Ruta Provincial 23, en el tramo Rahue-Pilo Lil, en la zona de Aluminé, se restableció la conectividad, aunque persisten condiciones que obligan a circular con extrema precaución debido a la presencia de agua y barro sobre la superficie de rodamiento.

Por las condiciones climáticas adversas también fue suspendido hasta nuevo aviso el corte total de tránsito que estaba previsto entre el 26 de septiembre y el 3 de octubre para realizar voladuras en ese tramo de la Ruta Provincial 23.

El temporal dejó daños en rutas, puentes y caminos

Las restricciones actuales son consecuencia de un temporal que produjo importantes aumentos de caudales, desbordes, anegamientos y deslizamientos en distintos puntos de la provincia. Uno de los sectores más afectados fue Villa La Angostura, donde distintos arroyos recuperaron caudales que no se registraban desde hacía más de una década y provocaron anegamientos en diferentes sectores de la localidad.

En Aluminé se produjo el desborde del río homónimo y anegamientos en zonas bajas. El agua también ingresó al centro de salud, donde fue necesario realizar tareas de extracción mediante motobombas. Los pacientes del área de internación fueron trasladados y se dispuso un hotel para garantizar la continuidad de la atención, además de realizarse derivaciones hacia Zapala.

Aluminé sufrió desbordes y anegamientos tras la crecida del río provocada por las intensas lluvias.

Villa Pehuenia y Moquehue también registraron complicaciones debido al desborde del río Quillahue, que alcanzó sectores próximos al cauce, viviendas y vías de circulación.

En Las Coloradas y áreas rurales de Catán Lil, la crecida del río afectó terrenos bajos, cercos y superficies productivas. En San Martín de los Andes, el desborde del arroyo Pocahullo provocó acumulación de agua en sectores bajos. También continúa el seguimiento de Junín de los Andes, Poi Pucón y Curruhué, con especial atención sobre los cursos de agua y los caminos que presentan mayor vulnerabilidad.

Evalúan el puente Codihue y otros sectores afectados

Dentro del relevamiento provincial también se incorporó la socavación del puente Codihue-Haichol, ubicado sobre el arroyo del mismo nombre, en la Ruta Provincial 21, entre Las Lajas y Loncopué. Vialidad Provincial deberá evaluar el nivel de afectación de la estructura, las condiciones de seguridad del puente y sus accesos y las medidas de remediación que deberán implementarse.

El puente se suma a la infraestructura vial que permanece bajo evaluación después de las intensas lluvias que afectaron la zona cordillerana y generaron modificaciones en distintos cursos de agua.

El puente Codihue presenta socavación tras el temporal y permanece bajo evaluación de Vialidad Provincial.

En el norte neuquino también se registraron anegamientos, daños provocados por el viento, caída de árboles e interrupciones en el suministro eléctrico. El operativo contempla especialmente sectores de Chos Malal, Taquimilán y Huinganco.

En Coyuco y Cochico se revisará además la Ruta Provincial 53, donde se registra presencia de barro, junto con sectores en los que aumentaron los caudales de los desagües.

Baja el alerta, pero continúa el monitoreo

Ante la mejora de las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó la baja del nivel de alerta en todo el territorio provincial y el inicio de una etapa centrada en la evaluación de daños y la remediación.

La normalización será progresiva y dependerá de las condiciones de seguridad y del avance de los trabajos de los organismos responsables. Mientras tanto, continúa el monitoreo permanente de ríos, arroyos y cañadones, además de la revisión de viviendas, establecimientos públicos, infraestructura vial y áreas productivas.

Las tareas tendrán especial atención en los sectores cordilleranos del centro y sur provincial, donde se registraron aumentos de caudales, desbordes y deslizamientos, y en diferentes áreas del norte neuquino afectadas por anegamientos, viento y caída de árboles.

Recomiendan evitar la circulación nocturna

Desde la Dirección Provincial de Vialidad se recomienda consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender un viaje y respetar las restricciones vigentes.

También se solicita evitar la circulación nocturna, portar los elementos de seguridad exigidos, especialmente cadenas, y extremar las precauciones ante posibles desprendimientos, barro o modificaciones repentinas en las condiciones de la calzada.

Se solicita extrema precaución para circular por rutas afectadas por agua, barro y desbordes tras el temporal.

El estado de las rutas puede consultarse en el sitio oficial de la Dirección Provincial de Vialidad y a través del Centro de Atención al Usuario, al 2942-572138.

La recomendación principal se mantiene mientras avanzan las tareas de remediación: no ingresar a sectores cerrados o inundados y respetar las indicaciones del personal desplegado sobre las rutas. La mejora del tiempo permite avanzar hacia la recuperación de la infraestructura, pero varios corredores todavía presentan condiciones que requieren máxima precaución.