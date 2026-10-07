Ante la alerta amarilla por lluvias emitida para la región, el Municipio de Cipolletti intensificó durante toda la semana las tareas de limpieza y mantenimiento de bocas de tormenta, cámaras, cordones cuneta y desagües pluviales con el objetivo de prevenir anegamientos y garantizar un mejor drenaje del agua.

Los trabajos son coordinados por distintas áreas municipales y se concentran en sectores considerados estratégicos por su nivel de escurrimiento y circulación.

Desde Servicios Públicos informaron que ya se realizaron tareas de limpieza de bocas de tormenta sobre las calles Naciones Unidas, Alem, Bolivia, Manuel Estrada y en sectores de los barrios Belgrano y César Cipolletti.

Para este miércoles se programó un refuerzo de las intervenciones en los barrios Del Trabajo y Parque, además de nuevas acciones sobre las calles Mengelle y Esquiú.

Operativo preventivo en distintos barrios

Por su parte, el área de Obras Públicas desarrolla durante la jornada trabajos de limpieza de desagües en los barrios San Jorge, Las Viñas, Los Sauces y Obrero.

Las tareas también alcanzan las calles Paso de los Libres, Vélez Sarsfield, Lazaretti, San Juan, Francisco López, San Rafael, San Luis, Corruhue y Huechulafquen, donde se realizan acciones para mejorar el funcionamiento de la red de drenaje ante las precipitaciones pronosticadas.

Sin evacuados y con guardias activas

Desde la Dirección de Proteción Civil señalaron que hasta el momento no fue necesario evacuar personas como consecuencia de las lluvias registradas. Además, recordaron que se mantienen activas las guardias de emergencia y que los vecinos que requieran asistencia pueden comunicarse las 24 horas con la Central de Emergencias llamando al 109 o al 147.

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, la región permanece bajo alerta amarilla por lluvias persistentes de variada intensidad.

Se esperan acumulados de precipitaciones de entre 10 y 30 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores. En las zonas más elevadas de la cordillera tampoco se descarta la ocurrencia de nevadas.

Recomendaciones para los vecinos

Protección Civil recomendó retirar de patios y exteriores aquellos elementos que puedan ser arrastrados por el agua, desconectar artefactos eléctricos expuestos a posibles filtraciones y revisar periódicamente techos, bajadas pluviales y desagües cercanos a las viviendas.

También aconsejó extremar la precaución al circular en motocicleta o bicicleta, especialmente al doblar en esquinas y cruces, donde la calzada mojada reduce la adherencia y aumenta el riesgo de caídas.