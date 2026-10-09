Lluvias en Neuquén: monitorean zonas de riesgo y advierten por posibles desprendimientos

Ante las precipitaciones registradas durante los últimos días y la persistencia de condiciones meteorológicas inestables, el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, refuerza las tareas de monitoreo y relevamiento preventivo en el corredor cordillerano.

Estas acciones tienen como objetivo realizar un seguimiento de sectores de ladera, rutas y zonas de montaña que podrían verse afectados por las precipitaciones, especialmente en áreas con antecedentes de deslizamientos, desmoronamientos o caída de material rocoso.

El director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz, explicó: “Esta situación ha traído consigo un trabajo preventivo de monitoreo, básicamente para supervisar laderas y situaciones específicas que se pueden dar bajo las condiciones de intensas precipitaciones que hemos tenido y que vamos a continuar teniendo”.

A partir de una solicitud del intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, y con la intervención del secretario del Interior, Gustavo Coatz, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, a cargo de la doctora Luciana Ortiz Luna, puso en marcha un relevamiento preventivo en el Cerro de la Virgen. El operativo se desarrolló de manera articulada con la Dirección Provincial de Protección Civil, la Dirección Provincial de Minería, Vialidad Provincial y la Municipalidad de Chos Malal.

Como parte de las tareas, se realizó un relevamiento aéreo mediante un dron equipado con cámaras de alta resolución y tecnología térmica, que permitió obtener registros fotográficos, mapeos y puntos georreferenciados del sector. La información será compartida con los organismos especializados como material complementario para sus evaluaciones y tareas de seguimiento.

Cruz destacó la importancia de sostener estas acciones preventivas en distintos puntos del corredor cordillerano, especialmente ante escenarios meteorológicos cambiantes que requieren un seguimiento permanente. En este sentido, remarcó el valor del trabajo articulado entre organismos provinciales, municipios y equipos técnicos para reunir información, identificar posibles situaciones de riesgo y coordinar respuestas oportunas.

Respecto del relevamiento realizado en Chos Malal, el director provincial de Protección Civil y los geólogos de la Dirección Provincial de Minería que participaron del operativo informaron que, hasta el momento, no se registraron anomalías en el sector monitoreado. No obstante, señalaron que las tareas de prevención y seguimiento continuarán.

Recomendaciones a la población

Desde Protección Civil se recuerda la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones de los organismos competentes. Asimismo, se recomienda evitar detenerse o realizar actividades recreativas en sectores de ladera y áreas de montaña que puedan presentar riesgos de desprendimientos, desmoronamientos o caída de piedras, especialmente durante y después de períodos de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones de inestabilidad meteorológica podrían extenderse hacia el fin de semana, con lluvias débiles y dispersas, probabilidad de chaparrones aislados y mejoramientos temporarios.

La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos continuará fortaleciendo las acciones de monitoreo, prevención y coordinación interinstitucional en el territorio provincial, con el objetivo de anticipar posibles contingencias y contribuir a la seguridad de la población.

Provincia refuerza el monitoreo preventivo en el corredor cordillerano ante las condiciones meteorológicas



