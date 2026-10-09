Neuquén pondrá en marcha este viernes 9 de octubre, a las 17, el operativo Ruta Segura, con equipos de prevención y asistencia distribuidos en rutas provinciales y nacionales. El dispositivo se extenderá hasta el lunes 12 y abarcará corredores turísticos, accesos a localidades y sectores de circulación vinculados con la actividad petrolera.

Diego Alfonso, director provincial de Seguridad Vial de Neuquén, explicó en diálogo con Entretiempo por AM550 que el despliegue forma parte de un trabajo que se realiza desde hace dos años durante los fines de semana largos. El objetivo es anticiparse a posibles incidentes y contar con personal preparado para intervenir ante cualquier emergencia.

“Vamos a comenzar a desplegar las unidades para realizar un trabajo netamente preventivo y evitar que ocurran siniestros”, señaló Alfonso. También aclaró que la permanencia de los equipos podrá extenderse si el volumen de vehículos lo requiere.

Los equipos cubrirán rutas turísticas y corredores productivos

Uno de los puntos previstos estará en el acceso a Villa Traful, en el cruce de las rutas 237 y 65, a la altura del Automóvil Club. Allí trabajará una unidad de respuesta inmediata que partirá desde San Martín de los Andes, recorrerá las rutas 40 y 237 y permanecerá inicialmente hasta las 22.

El operativo también tendrá presencia en Bajada Colorada, sobre la Ruta 237, entre Picún Leufú y Piedra del Águila. A ese despliegue se sumarán puestos en Arroyito, sobre la Ruta 22, y en Cutral Co, a la altura de las bases del 100 de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

La cobertura incluirá además el área de la periferia de la capital neuquina y el corredor petrolero. Los equipos trabajarán sobre las rutas 7, 8, 67 y 51, en los tramos que conectan Neuquén con Centenario, el recorrido entre Centenario y El Chañar, el trayecto desde esa localidad hasta Añelo y el sector de Mari Menuco.

Alfonso indicó que la distribución busca mantener una presencia amplia en distintos sectores de la provincia. La intención es que los equipos puedan responder ante una emergencia sin depender de desplazamientos desde puntos alejados.

“Queremos tener los equipos preparados para brindar cualquier tipo de asistencia”, explicó el director provincial. El despliegue podrá adaptarse durante el fin de semana si aumenta el tránsito en alguno de los corredores.

Alfonso pidió reducir la velocidad ante las lluvias

Las condiciones meteorológicas serán otro factor clave durante el operativo. Alfonso advirtió que las precipitaciones previstas y los cambios del tiempo obligan a manejar con mayor precaución, especialmente en los caminos que conectan destinos turísticos.

El funcionario recordó que la Ley de Tránsito exige mantener el dominio y el control del vehículo y de su carga. Por eso, recomendó adecuar la velocidad al estado de la calzada y a la visibilidad, en lugar de mantener un ritmo que impida reaccionar ante una situación inesperada.

“Uno de los factores sobre los que las personas pueden actuar directamente es la velocidad”, remarcó. También aconsejó disminuir la marcha cuando las condiciones lo exijan y salir de la vía si el conductor considera que ya no puede mantener el control del vehículo de manera segura.

El director provincial pidió evitar las apuradas durante los viajes del fin de semana largo. “Nada nos apura: no tenemos que llegar de manera inmediata a un lugar”, sostuvo.

Con el operativo Ruta Segura, los equipos de prevención y asistencia permanecerán distribuidos en puntos estratégicos de Neuquén hasta el lunes 12 de octubre. La cobertura podrá prolongarse en los sectores donde el flujo vehicular se mantenga elevado, mientras que la recomendación para quienes viajen será adaptar la conducción a las condiciones de cada tramo.

La entrevista completa a Diego Alfonso: