Loncopué celebró sus 111 años de historia con una jornada que combinó actividades conmemorativas, anuncios y recorridas por distintos proyectos de infraestructura. El acto fue encabezado por el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, y el intendente local, Daniel Soto, quienes destacaron el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para avanzar con obras y mejorar los servicios.
Entre los principales trabajos se encuentra el nuevo sistema de iluminación LED sobre la avenida Villegas, además de una esclusa de agua destinada a abastecer nuevos loteos. Las autoridades también recorrieron la planta de tratamiento de líquidos cloacales, supervisaron la ampliación de la red de gas en una nueva urbanización y observaron el desarrollo de 128 lotes adicionales.
Otro de los proyectos visitados fue la construcción de una nueva bicisenda, que registra un 50% de avance. Durante la recorrida, las autoridades repasaron además las iniciativas destinadas a ampliar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de la localidad, con la provisión de servicios básicos para las nuevas áreas residenciales.
En el marco de los festejos, también se reconoció a trabajadores municipales próximos a jubilarse y se entregaron dos máquinas de coser junto con materiales al grupo de Cáritas Loncopué, perteneciente a la iglesia Nuestra Señora del Pilar. La actividad incluyó así un reconocimiento a quienes contribuyeron al desarrollo de la comunidad y el acompañamiento a una organización local.
Durante la jornada, Nicolini destacó el impacto de la inversión en infraestructura y el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado. Además, señaló la importancia de la educación y mencionó que más de 1.100 estudiantes de Loncopué reciben las becas Gregorio Álvarez. Por su parte, Soto se refirió a los desafíos de la gestión para mejorar los servicios y confirmó que la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que había quedado abandonada, se encuentra próxima a su inauguración.