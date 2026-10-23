Loncopué celebró sus 111 años de historia con una jornada que combinó actividades conmemorativas, anuncios y recorridas por distintos proyectos de infraestructura. El acto fue encabezado por el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, y el intendente local, Daniel Soto, quienes destacaron el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio para avanzar con obras y mejorar los servicios.

Entre los principales trabajos se encuentra el nuevo sistema de iluminación LED sobre la avenida Villegas, además de una esclusa de agua destinada a abastecer nuevos loteos. Las autoridades también recorrieron la planta de tratamiento de líquidos cloacales, supervisaron la ampliación de la red de gas en una nueva urbanización y observaron el desarrollo de 128 lotes adicionales.

La nueva iluminación LED sobre la avenida Villegas forma parte de los trabajos para mejorar la infraestructura urbana.

Otro de los proyectos visitados fue la construcción de una nueva bicisenda, que registra un 50% de avance. Durante la recorrida, las autoridades repasaron además las iniciativas destinadas a ampliar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de la localidad, con la provisión de servicios básicos para las nuevas áreas residenciales.

En el marco de los festejos, también se reconoció a trabajadores municipales próximos a jubilarse y se entregaron dos máquinas de coser junto con materiales al grupo de Cáritas Loncopué, perteneciente a la iglesia Nuestra Señora del Pilar. La actividad incluyó así un reconocimiento a quienes contribuyeron al desarrollo de la comunidad y el acompañamiento a una organización local.

La construcción de la bicisenda de Loncopué registra un avance del 50%, según se informó durante la recorrida.

Durante la jornada, Nicolini destacó el impacto de la inversión en infraestructura y el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado. Además, señaló la importancia de la educación y mencionó que más de 1.100 estudiantes de Loncopué reciben las becas Gregorio Álvarez. Por su parte, Soto se refirió a los desafíos de la gestión para mejorar los servicios y confirmó que la planta de tratamiento de efluentes cloacales, que había quedado abandonada, se encuentra próxima a su inauguración.