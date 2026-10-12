Refuerzan el sistema eléctrico para mejorar el abastecimiento en Caviahue-Copahue, Aluminé y Loncopué

Este fin de semana largo, el presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), Mario Moya, recorrió Caviahue junto a funcionarios del organismo y al intendente local Oscar Mansegosa, para supervisar el avance de los trabajos destinados a poner en funcionamiento una nueva reserva fría de generación eléctrica.

La obra registra un 95% de avance y se prevé que durante la próxima semana se realice un corte programado del servicio para completar las vinculaciones necesarias y avanzar hacia su habilitación.

El nuevo grupo generador cabinado permitirá disponer de una reserva de energía capaz de abastecer la totalidad de la demanda eléctrica de Caviahue-Copahue ante interrupciones intempestivas o cortes programados del suministro. De esta manera, se fortalecerá la capacidad de respuesta del sistema y mejorarán las condiciones de prestación del servicio.

Un aspecto central de estas intervenciones es que los trabajos son ejecutados por personal propio de la Gerencia de Distribución del EPEN, con la participación de los equipos técnicos y operativos del organismo. Esta modalidad permite aprovechar las capacidades técnicas de los trabajadores y avanzar en el fortalecimiento de instalaciones estratégicas para el abastecimiento eléctrico.

Inversión y fortalecimiento del sistema eléctrico

La intervención en Caviahue, incluyendo las tareas y el equipamiento, representa una inversión estimada en 350.000 dólares (más IVA).

Este esquema de trabajo tendrá continuidad en Aluminé y Loncopué, donde también se prevé incorporar equipamiento de generación y los elementos necesarios para reforzar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico local.

En conjunto, la inversión estimada en equipamiento para las tres localidades se acercará al millón de dólares, contemplando grupos generadores, transformadores elevadores y otros componentes necesarios para su instalación, vinculación e integración a las redes eléctricas.

Estas reservas permitirán contar con generación de respaldo ante eventuales contingencias, reforzando la seguridad y confiabilidad del abastecimiento en localidades donde resulta estratégico disponer de alternativas de suministro.

Alumbrado público y continuidad de los trabajos

En paralelo, el EPEN continúa con el traslado de materiales y la planificación de nuevas intervenciones previstas durante octubre, entre ellas, tareas de alumbrado público con tecnología LED.

Las acciones forman parte de una agenda de trabajo territorial orientada a mejorar la infraestructura eléctrica y reforzar la capacidad de generación de respaldo, mediante inversiones en equipamiento y el trabajo de los equipos técnicos y operativos del EPEN. El objetivo es brindar mayor seguridad y confiabilidad al servicio eléctrico y acompañar las necesidades de las comunidades.





