La moda también puede ser una manera de contar un territorio. A través de los colores, las texturas, las estampas y las formas, la diseñadora neuquina Luz Arpajou encontró en los paisajes y la identidad cultural de su provincia una fuente de inspiración para crear una colección que llevará el sello de Neuquén a distintos espacios de promoción turística del país y del mundo.

La propuesta fue presentada en ENHEBRA, el encuentro realizado en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén, donde mostró una línea de prendas concebida para representar la identidad neuquina y acompañar las acciones promocionales en las que participa NeuquénTur SE. del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

Se trata de una colección más amplia que nació a partir de una convocatoria para desarrollar indumentaria con identidad provincial. Para concretarla, Luz tomó como inspiración tres regiones del territorio neuquino y recuperó elementos naturales, culturales y patrimoniales que forman parte de su riqueza.

Del norte eligió las pinturas rupestres de Colomichicó, uno de los sitios arqueológicos más representativos de la provincia. Del centro incorporó las imponentes araucarias de Villa Pehuenia, mientras que del sur sumó flores emblemáticas como la mutisia y el amancay, junto con los paisajes lacustres de Villa La Angostura.

Esos elementos fueron trasladados a prendas de siluetas simples y versátiles, entre ellas túnicas, chalecos, remerones, blusas y pantalones. Las estampas combinan fotografías originales de los paisajes neuquinos con interpretaciones gráficas y dibujos desarrollados por la propia diseñadora. Así, una misma colección reúne distintas geografías y construye un relato visual sobre la provincia.

“Me genera un montón de orgullo, porque realmente esta propuesta coincide con lo que yo pienso. En esta ocasión trabajamos inspirándonos en el norte, el centro y el sur de Neuquén”, contó Luz.

La diseñadora destacó especialmente la posibilidad de trabajar con elementos que representan la identidad local. “Me parece súper importante que nuestra provincia tenga identidad de raíz y tenemos mucho de donde agarrarnos”, expresó.

Una neuquina detrás del vestuario de grandes artistas

Detrás de esta propuesta hay una trayectoria profesional que trascendió las fronteras provinciales. Luz es diseñadora de Indumentaria y Textil, con formación en Diseño de Vestuario en Buenos Aires e Italia, y construyó una destacada carrera en el ámbito de la moda y el vestuario artístico.

Uno de sus trabajos más importantes fue el diseño integral del show de María Becerra en el estadio Monumental de River Plate, una producción de gran despliegue artístico y escénico. También trabaja cada año junto a Charo Bogarín y creó piezas para reconocidos músicos como Fito Páez, Hilda Lizarazu y Juliana Gattas, integrante de Miranda, entre otros.

Su formación comenzó en la Escuela de Diseño y Vestuario EDH, continuó con estudios universitarios en la Universidad de Palermo y se completó con una especialización práctica en una sartoria de Pavía, Italia. También se desempeñó como docente en la cátedra de Gustavo Lento Navarro y recibió el reconocimiento Talento y Orgullo, otorgado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

En Buenos Aires obtuvo premios en concursos del Centro Metropolitano de Diseño (CMD), que le permitieron participar en BAFWEEK, una de las principales plataformas de la moda argentina.

Durante diez años tuvo su propio atelier en el barrio porteño de Palermo. En 2019 creó su marca de autor y, luego de desarrollar gran parte de su carrera en la capital del país, decidió regresar a la Patagonia. En 2023 abrió una sucursal en Neuquén y trasladó su taller al valle, desde donde continúa desarrollando sus proyectos.

Esa experiencia en el vestuario artístico le permitió incorporar una mirada creativa que va más allá de las tendencias. “Lo que hice durante muchos años en vestuario me dio también una mirada más artística de la moda. Siempre pensé la indumentaria no desde el lado fashion, sino desde la importancia que tiene en el ser humano, porque es la primera cubierta que tenemos”, explicó.

Diseñar desde el lugar de pertenencia

Aunque vivió cerca de dos décadas en Buenos Aires y tuvo experiencias de formación en Europa, su vínculo con Neuquén siempre estuvo presente. Nacida y se criada en el oeste de la ciudad de Neuquén, Luz reconoce que los paisajes, los colores y las vivencias de su infancia siguen siendo parte fundamental de su lenguaje creativo.

“Mi identidad me marca lo que vieron mis ojos cuando me crié, cuando nací. Soy del oeste de Neuquén y, más allá de que estuve casi 18 o 20 años en Buenos Aires, todo lo que mamé de chica es lo que trasladé a mis diseños: la paleta de colores, las estampas y las siluetas”, señaló.

Su regreso significó también una nueva etapa profesional: la posibilidad de diseñar desde su lugar de origen, con una mirada construida a partir de sus experiencias en otros escenarios.

“Creo que está bueno diseñar desde acá, no mirando hacia afuera y trayendo diseños de afuera, sino tomar nuestra identidad para diseñar desde acá. Haberme formado, vivido en Europa y entender cómo es el diseño afuera y en Buenos Aires me permitió tener otra perspectiva. Ahora que volví a mi origen, siento que estoy haciendo algo muy sincero”, reflexionó.

En esa búsqueda, Neuquén aparece como un territorio de posibilidades creativas. Las araucarias, los lagos, las flores cordilleranas, las piedras y los colores del norte conviven con otros escenarios que también despiertan su interés, como la barda, el río, la estepa y la vegetación característica de los ambientes áridos.

Para Luz, el norte neuquino merece una atención especial dentro de las propuestas de promoción turística. “Muchas veces el turismo internacional apunta más hacia el sur, el esquí y toda esa parte, pero me parece que el norte también tiene muchísimo para explorar: los colores, los paisajes desérticos, las piedras y toda la cultura vinculada a los arreos de chivitos”, destacó.

También considera que las araucarias representan un símbolo de enorme valor para seguir desarrollando propuestas con identidad propia. A ellas se suman las mutisias, los lagos y la diversidad de ambientes que ofrece la provincia.

El valor del oficio y la creación local

La relación de Luz con el diseño comenzó mucho antes de su formación profesional. Hija de una arquitecta y de un artista, creció en un entorno familiar donde el arte y los oficios tenían un lugar importante. En su casa siempre hubo una máquina de coser que despertó su curiosidad y marcó sus primeros acercamientos a la confección.

A los 12 años comenzó a aprender junto a una modista y luego se acercó a otras técnicas, como el telar, hasta elegir el diseño de indumentaria como su formación principal.

Esa relación con el trabajo artesanal continúa presente en su marca, que desarrolla bajo los principios del slow fashion, con especial atención en cada etapa de la cadena de valor. En su espacio de Neuquén, el taller ocupa un lugar central: las máquinas, las prendas en proceso y las piezas terminadas forman parte de una misma experiencia creativa.

Actualmente realiza piezas únicas y a medida, especialmente para novias y personas que buscan un diseño especial para ocasiones importantes.

La presentación en ENHEBRA representa así un nuevo capítulo en la trayectoria de una profesional que llevó su talento a escenarios de gran relevancia artística y que hoy elige continuar creando desde Neuquén. Su propuesta demuestra que la identidad provincial también puede expresarse a través de la moda y convertirse en una herramienta para mostrar al país y al mundo la diversidad de sus paisajes, su cultura y su gente.

“Creo que no hay excusa para no mirar hacia adentro y diseñar hacia acá”, concluyó Luz. Una frase que sintetiza su filosofía de trabajo y su apuesta por una moda con raíces, donde cada prenda puede convertirse en una pequeña embajadora de la identidad neuquina.