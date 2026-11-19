La presencia de una extensa mancha marrón sobre las aguas del lago Lácar generó consultas y comentarios en redes sociales durante las últimas semanas. Ante esa situación, la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de San Martín de los Andes brindó una explicación técnica sobre el origen del fenómeno, al que definió como un proceso natural asociado a los eventos de lluvia intensa.

Según explicaron desde la institución, las precipitaciones registradas recientemente provocaron un aumento significativo del caudal en los arroyos de la cuenca, especialmente en el Trabunco, Calbuco y Pocahullo. Durante esos episodios, el agua arrastra arena, limo, arcilla y otros sedimentos provenientes de las laderas de la montaña, que terminan desembocando en el lago.

"Es tierra, no es un contaminante"

Desde la Cooperativa explicaron que lo que se observa en la superficie del lago corresponde a material sólido en suspensión transportado por los cursos de agua.

"Es un evento puramente natural. Es tierra, no es tóxico y llega de manera natural al lago", señalaron desde la entidad.

En ese sentido, remarcaron que durante las lluvias más intensas los arroyos alcanzan caudales muy elevados, capaces de remover el fondo y transportar grandes cantidades de sedimentos montaña abajo. Ese fenómeno es conocido popularmente entre los vecinos como cuando el arroyo "baja chocolate".

Por qué la mancha queda visible

La explicación técnica indica que, al llegar al lago, el agua cargada de sedimentos encuentra una masa de agua mucho más estable y con características diferentes de temperatura y densidad. Por ese motivo no se mezcla de inmediato.

La consecuencia es la formación de una especie de pluma o mancha marrón que permanece visible durante un tiempo hasta que las partículas en suspensión comienzan a decantar y el agua recupera su aspecto habitual.

Desde la Cooperativa señalaron además que este fenómeno ocurre de manera recurrente después de precipitaciones importantes, aunque la extensión de la mancha puede variar según la intensidad de las lluvias y el volumen de agua transportado por los arroyos.

La aclaración sobre la planta de efluentes

Uno de los motivos que motivó la explicación de este suceso fue la circulación de interpretaciones que asociaban la coloración del agua con la Planta de Tratamiento de Efluentes ubicada cerca de la desembocadura del arroyo Pocahullo.

Al respecto, desde la entidad sostuvieron que se trata de una conclusión apresurada.

"Entendemos que mucha gente vea la mancha y la asocie rápidamente con la planta, pero son conclusiones erróneas", explicaron.

La Cooperativa indicó que el objetivo de dar a conocer información técnica es evitar la difusión de versiones sin sustento y aportar elementos verificables sobre un fenómeno que tiene explicación hidrológica y ambiental. También destacaron la importancia de consultar fuentes especializadas antes de sacar conclusiones sobre situaciones que generan preocupación en la comunidad.

Un fenómeno habitual tras las tormentas

La Cooperativa insistió en que se trata de un proceso natural asociado al funcionamiento de la cuenca y que la coloración responde al transporte de sedimentos, un fenómeno que se repite en distintos lagos y ríos de montaña después de episodios de precipitaciones intensas.