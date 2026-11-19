El próximo fin de semana largo tendrá un movimiento turístico adicional en la Región de los Lagos debido a la realización del Gran Fondo Siete Lagos 2026, una de las competencias ciclísticas más importantes del calendario nacional e internacional.

Por razones de seguridad, la organización confirmó cortes totales de tránsito en distintos puntos de San Martín de los Andes y sobre toda la traza de la Ruta Nacional 40 que une esa ciudad con Villa La Angostura.

El operativo será coordinado por Gendarmería Nacional, la Policía de Neuquén y los municipios de ambas localidades, con autorización de las autoridades de seguridad vial nacionales y provinciales.

Cortes previstos para el sábado

La actividad comenzará el sábado 21 de noviembre con la prueba contrarreloj, que se desarrollará entre las 10 y las 12 desde la zona del lago Lácar y el Monumento a Roca hasta Catritre.

Más tarde, entre las 12 y las 14, se realizará el Gran Fondo Kids. Durante ese horario habrá restricciones en distintos sectores del casco urbano de San Martín de los Andes, incluyendo la avenida San Martín, la plaza principal y la costanera del lago Lácar.

El domingo habrá corte total en la Ruta de los Siete Lagos

La principal afectación al tránsito se producirá el domingo 22 de noviembre con la prueba de 110 kilómetros entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes. Según informó la organización, el corte total desde Villa La Angostura hacia San Martín comenzará a las 6 y se extenderá hasta las 12. En sentido contrario, desde San Martín hacia Villa La Angostura, la restricción regirá entre las 7 y las 12.

La largada de la carrera está prevista para las 8 y el recorrido ocupará la totalidad del corredor de la Ruta Nacional 40 en el tramo conocido como Camino de los Siete Lagos. A partir del mediodía comenzará una habilitación progresiva de media calzada, con circulación controlada. La normalización total del tránsito está prevista aproximadamente para las 13.

Recomendaciones para residentes y turistas

Es recomendable planificar los desplazamientos con anticipación, especialmente teniendo en cuenta el movimiento turístico esperado durante el fin de semana largo: quienes necesiten viajar entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes deberán hacerlo antes del inicio de los cortes, ya que durante la competencia no estará permitida la circulación de vehículos particulares dentro del recorrido.

Como alternativa, podrá utilizarse la Ruta Nacional 237, aunque el trayecto implica alrededor de dos horas y media de viaje. Además, el acceso hacia Meliquina y Paso Córdoba permanecerá habilitado hasta las 7 y volverá a abrirse excepcionalmente a partir de las 10:30.

Desde la organización también indicaron que quienes ingresen al circuito antes del cierre deberán continuar viaje sin detenerse sobre la ruta.

Quiénes podrán circular durante la carrera

Mientras se mantengan los cortes únicamente podrán transitar por el recorrido vehículos oficiales autorizados, unidades afectadas a la seguridad y asistencia médica, además de prensa previamente acreditada.

Los organizadores recordaron que no estará permitido que vehículos particulares acompañen o asistan a los ciclistas durante la competencia, una situación que puede derivar en sanciones para los participantes.