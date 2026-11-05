La Cooperativa CALF informó que un incidente con una maquinaria ha producido un corte de energía en distintos barrios neuquinos, además del Parque Norte y la Plaza de las Banderas.

Según detallaron, una máquina vial que realizaba tareas en la obra municipal de remodelación de calle Mandalari dañó los cables subterráneos de media tensión que abastecen la zona.

Los sectores afectados son Rincón de Emilio, Rincón del Río, Rincón Club de Campo y la zona de Plaza de las Banderas y Parque Norte.

El personal indicó que trabajan para eliminar el riesgo eléctrico y reparar las instalaciones dañadas.

En cuanto a la finalización, adelantaron que las tareas demandarán al menos 6 horas. Durante ese período se realizarán cortes escalonados, de hasta 2 horas por interrupción, para reducir el impacto en los usuarios.

Agradecen la comprensión y paciencia mientras siguen los trabajos.