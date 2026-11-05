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Bardas y barrios

Una máquina provocó un corte de luz en el alto neuquino: detallaron qué zonas y adelantaron hasta cuándo

El incidente de la máquina afecta a distintos barrios cercanos al Parque Norte. Adelantaron cuánto demandarán las tareas de normalización.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 05 de noviembre de 2026 a las 14:06
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La Cooperativa CALF informó que un incidente con una maquinaria ha producido un corte de energía en distintos barrios neuquinos, además del Parque Norte y la Plaza de las Banderas.

Según detallaron, una máquina vial que realizaba tareas en la obra municipal de remodelación de calle Mandalari dañó los cables subterráneos de media tensión que abastecen la zona.

Los sectores afectados son Rincón de Emilio, Rincón del Río, Rincón Club de Campo y la zona de Plaza de las Banderas y Parque Norte.

El personal indicó que trabajan para eliminar el riesgo eléctrico y reparar las instalaciones dañadas.

En cuanto a la finalización, adelantaron que las tareas demandarán al menos 6 horas. Durante ese período se realizarán cortes escalonados, de hasta 2 horas por interrupción, para reducir el impacto en los usuarios.

Agradecen la comprensión y paciencia mientras siguen los trabajos.

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