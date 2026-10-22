Las escalinatas del Torreón en Chos Malal serán el punto central de la sexta “Noche de las Mamos”. Una edición especial donde convergerán artistas, el mamógrafo móvil, vacunación y testeos en el cierre del Octubre Rosa. Una nueva oportunidad para seguir favoreciendo la accesibilidad en horarios no habituales a un estudio tan importante como lo es la mamografía, lo que también se replicará en otras localidades de la provincia.

“La Noche de las Mamos” está destinada a personas entre 45 y 70 años, con el objetivo de ampliar el acceso a la salud y facilitar la detección temprana del cáncer de mama, el tipo de cáncer más mortal en mujeres y el de mayor incidencia. Para ello, efectores públicos y privados ofrecen atención en horarios especiales, sin turno ni orden médica, ya que mejorar la accesibilidad a la mamografía permite un diagnóstico oportuno, lo que aumenta las posibilidades de cura.

Octubre Rosa culminará con una propuesta que combina prevención, concientización y actividades para la comunidad.

En Chos Malal, la jornada comenzará este sábado a las 18.30, y contará con la participación de artistas como Marité Berbel, Resolanas, Danzas Circulares, Zumba Ada, Encuentro Danzante y taller de ritmo y percusión mujeres y disidencias, entre otros.

Estará el mamógrafo móvil y habrá vacunación, testeos y puestos de distintos emprendedores. En caso de precipitaciones, la actividad se trasladará al Gimnasio Municipal del Barrio Uriburu. Además, el Hospital Chos Malal también hará mamografías y estará la unidad oncológica. Además, se suman otros efectores como el Hospital Natalio Burd de Centenario, Leben Salud, Hospital Castro Rendón, Añelo, Hospital Heller, Hospital Zapala y Hospital Cutral Co-Plaza Huincul.

La reconocida cantora neuquina Marité Berbel será parte de la jornada especial de La Noche de las Mamos.

En la provincia del Neuquén, los tumores son la primera causa de defunción y años de vida potencialmente perdidos, por lo que el objetivo central de esta acción es promover la detección temprana del cáncer de mama, una de las principales líneas de cuidado del Plan Provincial de Salud.

Cuántos mamógrafos hay en Neuquén

Actualmente, el Sistema Público de Salud de Neuquén cuenta con ocho mamógrafos en los hospitales Castro Rendón, Heller, Chos Malal, Zapala, Cutral Co-Plaza Huincul, Villa La Angostura, Añelo y Centenario, y se espera que próximamente se sume el Hospital de Rincón de los Andes. Además, existe un convenio con LUNCEC para la realización de la práctica a través de un mamógrafo fijo y otro móvil.

En el sector privado también hay mamógrafos en: Clínica San José (Junín de los Andes); Clínica la Providencia (Plottier); Moguillansky, Clínica Conciencia, CIDEM, Clínica Pasteur, Leben Salud y San Lucas Mujer (en Neuquén); Clínica Chapelco y Clínica Roca (en San Martín de los Andes); Sanatorio Plaza Huincul y Clínica de la Confluencia (Plaza Huincul); Centro de Diagnóstico Privado (Cutral Co); Clínica Rincón de los Andes (Rincón de los Andes); y Clínica de Imágenes del Sur (Zapala).