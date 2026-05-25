La jornada especial “La Noche de las Mamos”, impulsada el 24 de mayo por el Sistema Público de Salud junto al subsector privado, cerró con un balance positivo en toda la provincia: se realizaron un total de 304 mamografías gratuitas y sin turno previo.

La propuesta estuvo destinada a mujeres y varones trans de entre 45 y 69 años y tuvo como principal objetivo facilitar el acceso a estudios clave para la detección temprana del cáncer de mama, una de las enfermedades con mayor impacto en la salud pública.

La iniciativa se desarrolló en hospitales públicos, clínicas privadas adheridas y también mediante el mamógrafo móvil instalado en el Parque Jaime de Nevares de la ciudad de Neuquén, en el marco de la vigilia por el 25 de Mayo.

Desde el ministerio de Salud destacaron la importante participación de la comunidad y remarcaron que este tipo de acciones permiten llegar a personas que muchas veces postergan los controles médicos por cuestiones laborales, económicas o por dificultades para conseguir turnos.

La campaña retomó la experiencia de “La Noche de las Vacunas”, con horarios extendidos y atención sin orden médica, buscando ampliar la accesibilidad a estudios preventivos fundamentales.

Según se informó previamente, en la provincia del Neuquén los tumores representan la principal causa de defunción y años de vida potencialmente perdidos, motivo por el cual el diagnóstico temprano del cáncer de mama constituye una de las prioridades del Plan Provincial de Salud.

La jornada contó con la participación de distintos efectores de salud, entre ellos el Hospital Castro Rendón, Hospital Heller, Hospital de Añelo, Hospital Cutral Co-Plaza Huincul, Hospital Zapala y clínicas privadas adheridas como Leben Salud.

Además, las autoridades sanitarias adelantaron que la experiencia continuará replicándose todos los 24 de cada mes en diferentes puntos de la provincia, con el objetivo de sostener y ampliar el acceso a las mamografías gratuitas y oportunas.